banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
94 kişi, DP’ye katıldı
DP'ye yeni katılımlar
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
Sihirli değneği daha çok beklersiniz!
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti
Sucuoğlu TAK heyetini kabul etti
Tatar: “Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
“Rum’a boyun eğmedik eğmeyeceğiz”
banner404

Bangladeş'te feribot yangınında en az 30 kişi hayatını kaybetti

Yetkililer, ölü sayının artmasından endişe ediyor.

24 Aralık 2021 Cuma 09:30
Bangladeş'te feribot yangınında en az 30 kişi hayatını kaybetti

Yangın Hizmetleri ve Sivil Savunma Karagahı yetkililerinden Lima Khanam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sugandha Nehri'nde bir yolcu feribotunda sabah erken saatlerde yangın çıktığını söyledi.
Khanam, kurtarma çalışmalarında 30 yanmış ceset bulduklarını, 65 yolcunun da kurtarıldığını ifade etti.
Kurtarılan yolcuların vücudunda yanıklar olduğunu aktaran Khanam, kazayla ilgili arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Khanam, feribotta yangın çıkınca bazı yolcuların nehre atladığı bilgisini de paylaştı.
Yetkililer, ölü sayının artmasından endişe ediyor.

banner341
Emniyet yetkilisi Khalilur Rahman, yaptığı basın açıklamasında, perşembe akşamı en az 500 yolcusuyla başkent Dakka'dan hareket eden feribotun Barguna bölgesine doğru ilerlediğini söyledi.
Rahman, birçok yolcunun nehre atlayıp yüzerek karaya çıktığını ve yangından kurtulduğunu belirtti.
Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi edildiğini kaydeden Rahman, durumu ağır olanların Dakka'daki hastanelere sevk edileceğini dile getirdi.
İtfaiye Departmanı, yangının çıkış nedenine dair soruşturmanın arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasının ardından başlatılacağını duyurdu.
Birçok nehrin bulunduğu Bangladeş'te, yoğun kullanılan deniz ulaşımında feribot kazaları oldukça sık yaşanıyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 24.12.2021 11:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de Omicron kaynaklı günlük vaka artışı, Delta dönemindeki artışı geçti
ABD'de Omicron kaynaklı günlük vaka artışı, Delta dönemindeki artışı geçti
BM: 2022'de 22 milyon Etiyopyalı insani yardıma ihtiyaç duyacak
BM: 2022'de 22 milyon Etiyopyalı insani yardıma ihtiyaç duyacak
Belçika'da akıl almaz olay
Belçika'da akıl almaz olay
106 ülkede Omicron vakası tespit edildi
106 ülkede Omicron vakası tespit edildi
Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
Omicron bulaşanların hastaneye kaldırılma riski daha az
FDA'dan Pfizer'ın COVID-19 ilacına acil kullanım onayı
FDA'dan Pfizer'ın COVID-19 ilacına acil kullanım onayı
Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Omicron dalgası önlenemeyebilir
Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Omicron dalgası önlenemeyebilir
Zararlı balıkları korkutmak için yeni yöntem: Robot balık
Zararlı balıkları korkutmak için yeni yöntem: Robot balık
İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edildi
İngiltere'nin 3. çeyrek büyümesi aşağı yönlü revize edildi
Toplu koala ölümlerine hayvan zulmü suçlaması
Toplu koala ölümlerine hayvan zulmü suçlaması

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim