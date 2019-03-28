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Bangladeş'te çok katlı binada yangın

Bangladeş'te çok katlı binada yangın

28 Mart 2019 Perşembe 15:48
Bangladeş'te çok katlı binada yangın

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 9'uncu katında çıkan ve kısa zamanda tüm katlara yayılan yangında içeride çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Görgü tanıkları, mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların bulunduğunu aktardı..Anadolu Ajansı yangında en az 7 kişinin öldüğünü, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Dakka'nın Banani ticari bölgesinde yer alan FR Tower" isimli binadaki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken içeride mahsur kalanların kurtarılması çalışmalarına askeri helikopterler de katılıyor.

Ancak yerel basın binada acil çıkış kapılarının bulunmadığını bildirdi.Dakka İtfaiye Birimi, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek itfaiye erlerinin binanın içine girdiğini kaydetti.Binada en az 21 kat bulunduğu belirtiliyor. Bu arada yangını izlemeye gelenlerin oluşturduğu izdiham, kurtarma çalışmalarını aksatıyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da geçen ay bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında 71 kişi hayatını kaybetmişti..Binalardaki yangın ve güvenlik kurallarının ihlal edildiği Bangladeş'te sık sık ölümcül yangın hadiseleri yaşanıyor.

Başkent Dakka'da 2012 yılında bir tekstil fabrikasında çıkan yangında, kilitli kapılarının arkasında mahsur kalan en az 112 kişi hayatını kaybetmişti..Bu hadiseden kısa süre sonra yine başkent Dakka'da bir başka bina çökmüş ve bu olayda da bin 100 kişi yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Yangın
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