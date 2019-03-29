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Bangladeş'te çok katlı binada yangın: En az 25 ölü

Bangladeş'te çok katlı binada yangın: En az 25 ölü

29 Mart 2019 Cuma 07:40
Bangladeş'te çok katlı binada yangın: En az 25 ölü

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok katlı bir binada yangın çıktı. Kısa süre içerisinde tüm binayı saran yangında en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Dakka polisi olayda 28 kişinin yaralandığını belirtirken, hastane kaynakları, bazıları ağır olmak üzere en az 60 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yangın sırasında içeride çok sayıda kişi de bina içinde mahsur kaldı.Görgü tanıkları, mahsur kalanlardan bazılarının pencerelerden atladığını, üst katlarda pencerelerde yardım çığlıkları atan insanların bulunduğunu aktardı.

Dakka'nın Banani ticari bölgesinde yer alan FR Tower" isimli binadaki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler de katıldı.

Ancak yerel basın binada acil çıkış kapılarının bulunmadığını bildirdi.

Dakka İtfaiye ve Sivil Savunma Birimi Müdür Yardımcısı Debashish Bardhan, durumun kontrol altına alındığını belirterek itfaiye erlerinin binanın içine girdiğini söyledi.

Bu arada 22 katlı binanın önüne yangını izlemeye gelenlerin oluşturduğu izdiham, kurtarma çalışmalarını aksattı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da geçen ay bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında 71 kişi hayatını kaybetmişti.Binalardaki yangın ve güvenlik kurallarının ihlal edildiği ülkede sık sık ölümcül yangın hadiseleri yaşanıyor.

Başkent Dakka'da 2012 yılında bir tekstil fabrikasında çıkan yangında, kilitli kapılarının arkasında mahsur kalan 112 kişi hayatını kaybetmişti.Bu hadiseden kısa süre sonra yine başkent Dakka'da bir başka bina çökmüş ve bu olayda da bin 100 kişi yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Yangın
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