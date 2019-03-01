Bangladeş Arakanlı mültecilere kapıları kapattı

Bangladeş Dışişleri Bakanı Şahidul Hak, ülkesinin artık daha fazla Arakanlı mülteciyi kabul edebilecek durumda olmadığını söyledi.

Hak, BM Güvenlik Konseyi'nin Myanmar oturumunda yaptığı konuşmada, Bangladeş'in ev sahipliği yaptığı 750 binden fazla Arakanlı mültecinin güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmelerine yönelik hiçbir somut adım atılamadığına dikkati çekti.

Arakan'da yaşanan krizin, zorla yerlerinden edilerek Bangladeş'e sığınan ve 18 aydır kamplarda yaşayan Rohingya Müslümanlarını etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda Bangladeş'in ekonomisini, sosyal yapısını ve güvenliğini de olumsuz etkilediğini belirten Hak, insan tacirleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile de karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Myanmar'ı, Arakanlı mültecilerin geri dönüşüne ilişkin içi boş vaatlerde bulunmak ve engelleyici yaklaşımlar sergilemekle suçlayan Hak, uygun koşullar sağlanmadığı için tek bir Arakanlının dahi Myanmar'a dönmediğini kaydetti.

Hak, ''Bangladeş'in Myanmar'dan daha fazla insanı kabul edebilecek pozisyonda olmadığını üzülerek bildirmek zorundayım.'' dedi.

Ayrıca Bangladeşli bakan, "Acaba Bangladeş, komşu ülkede zulüm gören azınlığa empati gösterme konusunda duyarlı ve sorumlu olmanın bedelini mi ödüyor?" diye konuştu.

Arakan'da sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist çeteler, kitlesel şiddet eylemlerini başladı.

Birleşmiş Milletlere göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini ortaya koydu.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

Henüz belirlenemeyen sayıda Arakanlı Müslüman kadın ve kız Myanmarlı güvenlik güçlerinin ve ordu destekli Budist çetelerin tecavüzüne uğrarken henüz netleştirilemeyen çoklukta Rohingya da ya yakılarak ya da kesilerek infaz edildi.