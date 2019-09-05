banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100131
ALTIN
280.528
DOLAR
5.6788
STERLİN
7.0084
EURO
6.2778
40 gün hapis yatacaklar
40 GÜN HAPİS YATACAKLAR
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Hava durumu
Evinden "gizli bölme" çıktı!
EVİNDEN
banner307

Bangkok dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu

Tayland'ın başkenti Bangkok, dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu.

Bangkok dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu

Tayland'ın başkenti Bangkok, dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:29
Bangkok dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu

Tayland'ın başkenti Bangkok, dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu.

Merkezi ABD'de bulunan finans şirketi Mastercard, 2018 verilerine dayanarak dünya çapında "en fazla yabancı ziyaretçi alan şehirler 2019" indeksini yayınladı.

Geçen yıl yaklaşık 23 milyon uluslararası ziyaretçiye ev sahipliği yapan Bangkok, 200 şehrin değerlendirmeye alındığı 2019 listesinde ilk sıraya otururken, İstanbul ve Antalya'nın ilk 10'a girdiği görüldü.

İstanbul, listede 13,4 milyon yabancı ziyaretçiyle 8'inci, Antalya da 12,4 milyon ile 10'uncu sırada yer aldı.

Bangkok'u, 19,1 milyon yabanı ziyaretçiyle Paris, 19,09 milyonla Londra, 15,9 milyonla Dubai, 14,6 milyonla Singapur, 13,7 milyonla Kuala Lumpur, 13,6 milyonla New York, 13,4 milyonla İstanbul, 12,9 milyonla Tokyo ve 12,4 milyonla Antalya izledi.

banner317
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi ile Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği gibi kaynaklardan edinilen bilgi doğrultusunda hazırlanan listede, gece konaklayan uluslararası ziyaretçilerin toplam sayısı ve harcamaları değerlendirmeye alındı.

Bangkok'un 4'üncü kez ilk sıraya yerleştiği listede, gece konaklayan yabancı ziyaretçilerin harcaması açısından da zirvede Dubai yer aldı. Dubai'de uluslararası ziyaretçilerin 2018'de 30,82 milyar dolar harcama yaptığı belirtildi.

Dubai'yi, 20,09 milyar dolarla Mekke, 20,03 milyar dolarla Bangkok, 16,56 milyar dolarla Singapur, 16,47 milyar dolarla Londra, 16,43 milyar dolarla New York, 14,06 milyar dolarla Paris, 13,77 milyar dolarla Tokyo, 12,69 milyar dolarla Palma de Mallorca ve 12,01 milyar dolarla Puket izledi.

İstanbul 8,26 milyar dolarla 15'inci, Antalya 7,65 milyar dolarla 20'inci sırada yer aldı.

İndekste 2009'dan bu yana gece konaklayan yabancı ziyaretçi sayısının dünya çapında yüzde 76 arttığına, Asya Pasifik şehirlerinin, uluslararası ziyaretçi bakımından en fazla büyümenin görüldüğü bölge olduğuna da işaret edildi.

Son Güncelleme: 05.09.2019 15:43
Anahtar Kelimeler:
BangkokDünyada En Fazla Ziyaret Edilen şehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhammed Mursi'nin 24 Yaşındaki Oğlunun Kalp Krizi Geçirerek Öldüğü Öne Sürüldü
Muhammed Mursi'nin 24 Yaşındaki Oğlunun Kalp Krizi Geçirerek Öldüğü Öne Sürüldü
Rusya ile Japonya “barış anlaşması“ için çabalayacak
Rusya ile Japonya “barış anlaşması“ için çabalayacak
Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan ve partiden istifa etti
Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan ve partiden istifa etti
Japonya'da tren kazası
Japonya'da tren kazası
Çin ve ABD'nin bir sonraki ticaret müzakeresi Ekim'de...
Çin ve ABD'nin bir sonraki ticaret müzakeresi Ekim'de...
İngiliz Vekil, Boris Johnson'ın müslüman kadınlardan özür dilemesini istedi
İngiliz Vekil, Boris Johnson'ın müslüman kadınlardan özür dilemesini istedi
Avam kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı
Avam kamarası anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı
Youtube'a "Çocuk hakları ihlalinden" 170 milyon dolar ceza
Youtube'a "Çocuk hakları ihlalinden" 170 milyon dolar ceza
İran nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya aldı
İran nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya aldı
İngiliz Parlamentosu erken seçim teklifini kabul etmedi
İngiliz Parlamentosu erken seçim teklifini kabul etmedi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim