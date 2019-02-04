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Bana Twıtter Arkadaşını Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim

Vermont, 04 Şubat 19: Yeni bir araştırma kişilerin sahip olduğu görüşlerin, sosyal medyadaki arkadaşlarının incelenmesiyle tespit edilebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu bulgunun sosyal medyada hesabı olmayan kişiler için de geçerli olduğunu belirtti.

Bana Twıtter Arkadaşını Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim

Vermont, 04 Şubat 19: Yeni bir araştırma kişilerin sahip olduğu görüşlerin, sosyal medyadaki arkadaşlarının incelenmesiyle tespit edilebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu bulgunun sosyal medyada hesabı olmayan kişiler için de geçerli olduğunu belirtti.

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:04
Bana Twıtter Arkadaşını Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim

Vermont, 04 Şubat 19: Yeni bir araştırma kişilerin sahip olduğu görüşlerin, sosyal medyadaki arkadaşlarının incelenmesiyle tespit edilebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu bulgunun sosyal medyada hesabı olmayan kişiler için de geçerli olduğunu belirtti.

Vermont ve Adelaide üniversitelerinden bilim insanları, 13 bin 905 Twitter kullanıcısına ait 30 milyondan fazla mesajı inceledi. Yapılan araştırmada bir kullanıcının 8 veya 9 arkadaşına bakılarak ileride ne paylaşacağının çok büyük doğruluk oranıyla tahmin edilebildiğini gösterdi.

Araştırmacılar aynı verilerin, sosyal medyada hesabını silmiş veya hiç hesap açmamış kişiler için de geçerli olduğunu belirtti.

\'SAKLANMAK MÜMKÜN DEĞIL\'

Bu bulgular bir yandan insanların çevresi ile ne denli iletişim içinde olduğunu gözler önüne koyarken, dijital ağların artmasıyla beraber kimsenin görüşlerini saklamasının mümkün olmadığı teorisini ortaya çıkardı.

Araştırmayı yöneten Vermont Üniversitesi Profesörü James Bagrow, "Sosyal medya platformları üzerindeki gizliliğinizi sadece kendiniz belirlemiyorsunuz. Arkadaşlarınızın da etkisi var." diyor.

Bir diğer deyişle çıkan sonuca göre teorik olarak bir kişinin sahip olduğu görüş ve zevkleri, sadece arkadaşlarının paylaştığı içerikler incelenerek tespit etmek mümkün

(EURONEWS/FG)

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