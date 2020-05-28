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Balkan Ülkeleri Covıd-19 Tedbirlerini Gevşetmeye Devam Ediyor

Saraybosna, 28 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan Balkan ülkeleri, salgınla mücadele tedbirlerini de gevşetiyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 20:17
Balkan Ülkeleri Covıd-19 Tedbirlerini Gevşetmeye Devam Ediyor
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Saraybosna, 28 Mayıs 20 (.): Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan Balkan ülkeleri, salgınla mücadele tedbirlerini de gevşetiyor.

Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH) 70 gündür kapalı olan alışveriş merkezleri bugün yeniden kapılarını açtı.

Kriz masasının dün akşamki kararının ardından açılan alışveriş merkezleri, tedbirler kapsamında detaylı olarak dezenfekte edildi.

Bölgenin en önemli turizm ülkelerinden Hırvatistan ise ilk etapta 10 Avrupa ülkesinden turistlere kapılarını açma kararı aldı.

Başbakan Andrej Plenkovic, salgın istatistiklerine göre kendileriyle benzer durumda olan ülkelerin vatandaşlarına sınırlarını açma kararı aldıklarına belirterek, "Turizm için kapılarımızı açıyoruz. Sınırlarımızı açacağımız ülkeler Slovenya, Macaristan, Avusturya, Çekya, Slovakya, Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya ve Almanya'dır." dedi.

24 Mayıs'tan itibaren aktif vakanın bulunmadığı Karadağ da 1 Haziran'dan itibaren bazı Avrupa ülkelerinden turistlere sınırlarını açacak.

Bir diğer bölge ülkesi Kosova'da ise 14 Mart'tan itibaren kapalı olan camiler, bugün yeniden cemaatle ibadete açıldı.

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Uzun bir aradan sonra yeniden camilerde namaz kılan Kosovalılar, tedbirler kapsamında sosyal mesafeye uymak, maske ve eldiven takmak zorunda kaldı.

Camiler açılsa da salgının yayılmasını engellemek amacıyla abdesthaneler kapalı tutulacak ve namaz dışında camilerde başka bir program düzenlenmesine izin verilmeyecek.

Kuzey Makedonya'da da restoran ve kafeler, 2 ay aradan sonra bugün yeniden çalışmaya başladı.

Bu arada, Avusturya Kalkınma Ajansının gönderdiği tıbbi yardımlar, bugün Sırbistan'a ulaştı.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, ülke genelinde salgının kontrol altına alındığını vurgulayarak, olası ikinci dalga için de hazır olduklarını ifade etti.

Bölge ülkelerindeki toplam vaka/can kaybı sayıları ise şöyle:

"Sırbistan 11  bin 300/241, Hırvatistan 2 bin 245/102, Bosna Hersek 2 bin 462/153, Kuzey Makedonya 2 bin 77/122, Kosova 1047/30, Karadağ 324/9."

(AA/FEZ)
 

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