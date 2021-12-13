Balıkçılık krizinde yeni gelişme

İngiltere ile Fransa arasında 11 aydır devam eden balıkçılık anlaşmazlığında, Londra'dan yeni bir adım geldi.

Avrupa Birliği Komisyonu, İngiltere'nin 23 Avrupa Birliği teknesine daha balıkçılık lisansı verdiğini duyurdu. Son gelişme ile İngiltere, şimdiye kadar 83 tekneye karasularında balıkçılık izni vermiş oldu.

Komisyon açıklamasında, İngiltere karasularında faaliyet göstermek isteyen çok sayıda Avrupa Birliği teknesinin henüz ruhsat almadığına dikkati çekti.

İlave lisans almak için taraflar arasında teknik görüşmelerin devam edeceği duyuruldu.

İngiltere ve Fransa arasındaki kriz

Fransa, İngiltere'den 100'e yakın tekne için balıkçılık lisansı talep ediyor.

Birlik ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanmıştı.



Ancak İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi karasularında avlanmak isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti.