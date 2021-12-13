banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Döviz haftaya yükselişle başladı
Döviz haftaya yükselişle başladı
“Teslimat” İspanya’dan “En iyi kısa film” ödülüyle döndü
Gururlandık!
Firari Enver Bahçeciler tutuklandı
Enver Bahçeciler sonunda yakalandı
Okul, askerlik sonra da ver elini Güney Kıbrıs!
Okul, askerlik sonra da ver...
banner404

Balıkçılık krizinde yeni gelişme

İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık krizine çözüm için yeni bir adım geldi. Londra, 23 Fransız teknesine daha lisans verme kararı aldı. Böylece, İngiltere'nin karasularında balıkçılık izni verdiği tekne sayısı 83'e çıktı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:40
Balıkçılık krizinde yeni gelişme

İngiltere ile Fransa arasında 11 aydır devam eden balıkçılık anlaşmazlığında, Londra'dan yeni bir adım geldi.

Avrupa Birliği Komisyonu, İngiltere'nin 23 Avrupa Birliği teknesine daha balıkçılık lisansı verdiğini duyurdu. Son gelişme ile İngiltere, şimdiye kadar 83 tekneye karasularında balıkçılık izni vermiş oldu.

Komisyon açıklamasında, İngiltere karasularında faaliyet göstermek isteyen çok sayıda Avrupa Birliği teknesinin henüz ruhsat almadığına dikkati çekti.

banner341
İlave lisans almak için taraflar arasında teknik görüşmelerin devam edeceği duyuruldu.

İngiltere ve Fransa arasındaki kriz

Fransa, İngiltere'den 100'e yakın tekne için balıkçılık lisansı talep ediyor.

Birlik ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanmıştı.

Ancak İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi karasularında avlanmak isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran kripto parası yakında piyasada yer alacak
İran kripto parası yakında piyasada yer alacak
G7 ülkeleri: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa büyük sonuçları olur
G7 ülkeleri: Rusya Ukrayna'ya saldırırsa büyük sonuçları olur
"The Ever Given" gemisi aylar sonra Süveyş'ten geçti
"The Ever Given" gemisi aylar sonra Süveyş'ten geçti
Samsung adını değiştiriyor
Samsung adını değiştiriyor
Cumbre Vieja tarihe geçti: Yaklaşık 3 bin ev kül oldu
Cumbre Vieja tarihe geçti: Yaklaşık 3 bin ev kül oldu
Omicron varyantının en sık görülen semptomları açıklandı
Omicron varyantının en sık görülen semptomları açıklandı
İngiltere'de uzmanlar omicron varyantı konusunda uyardı
İngiltere'de uzmanlar omicron varyantı konusunda uyardı
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi
G7 ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi
Çin'de '3 çocuk' tartışması
Çin'de '3 çocuk' tartışması
ABD kanalizasyonları test etti, Omicron izlerine rastladı
ABD kanalizasyonları test etti, Omicron izlerine rastladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim