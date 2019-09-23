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“Bal gibi Pazar” sloganıyla Cittaslow Sunday Etkinliği düzenleniyor

Cittaslow’a üye beş belediye, 29 Eylül Pazar günü, “Bal gibi Pazar” sloganıyla arının öneminin vurgulanacağı bir Cittaslow Sunday etkinliği düzenliyor. Etkinliğe Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Taşkent Doğa parkı da destek verecek. 

“Bal gibi Pazar” sloganıyla Cittaslow Sunday Etkinliği düzenleniyor

Cittaslow’a üye beş belediye, 29 Eylül Pazar günü, “Bal gibi Pazar” sloganıyla arının öneminin vurgulanacağı bir Cittaslow Sunday etkinliği düzenliyor. Etkinliğe Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Taşkent Doğa parkı da destek verecek. 

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:44
“Bal gibi Pazar” sloganıyla Cittaslow Sunday Etkinliği düzenleniyor

Cittaslow’a üye beş belediye, 29 Eylül Pazar günü, “Bal gibi Pazar” sloganıyla arının öneminin vurgulanacağı bir Cittaslow Sunday etkinliği düzenliyor. Etkinliğe Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Taşkent Doğa parkı da destek verecek. 
Cittaslow Kuzey Kıbrıs Ağı’nın dünyadaki 262 üye ile aynı günde kutlayacağı Cittaslow Sunday etkinliği, Mehmetçik Cittaslow Pazar Yerinde yer alacak ve arının ekosistemdeki önemi, doğada olmazsa olmaz yeri anlatılacak, arı ürünleri sergilenecek, satışı yapılacak. 
Cittaslow Sunday etkinliği pazar günü saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Mehmetçik, Yeniboğaziçi, Tatlısu Belediyeleri halk danslar ekipleri ile Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası ve Geçitkale Belediye Orkestrası gösteri sunacak. Arılarla ilgili mini konferans ise saat 14.00’te başlayacak. Konferansta Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgür “Arıların Biyolojisi,” Prof. Dr. Salih Gücel “Arılar ve Polenlerin İlişkisi”, Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot “Çevre Eğitimiyle Arıları Fark Edelim”, Çevre Bilimci Dilber Barakalı “Arıları Olumsuz Etkileyen Çevresel Faktörler” konularında bilgi verecek. 
Etkinlikle ilgili bugün Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, UKÜ’den Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgür ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat konuşma yaptı. 
Toplantıda Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da hazır bulundu. 

SARIÇİZMELİ 
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Yeniboğaziçi, Lefke, Geçitkale, Tatlısu ve Mehmetçik Belediyeleri olmak üzere beş belediye, bu yıl UKÜ ve Taşkent Doğa Parkı’nın da desteğiyle Cittaslow Sunday etkinliğinin ikincisini düzenlediklerini söyledi. 
Etkinliğin Cittaslow üyesi tüm belediyeler ile birlikte aynı gün yapılacağına işaret eden Sarıçizmeli,  bu yıl Mehmetçik Pazar Yeri’nde arı temasıyla gerçekleştirileceğini belirtti. 

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Alışılagelmiş etkinliklerden farklı bir içerik hazırlandığını dile getiren Sarıçimeli, arının öneminin, doğada olmazsa olmaz yerinin anlatılacağı, korunmasının öneminin vurgulanacağını kaydetti. 
Sarıçimeli, arı ürünlerinin sergileneceğini ve satışının yapılacağını söyleyerek, Cittaslow Sunday etkinliğinde Arıcılar Birliği onaylı üreticilerin ürünlerinin yer alacağını belirtti. 
UKÜ ve Taşkent Doğa Parkı’ndan uzmanların, katılımcılara eğitim vereceğini söyleyen Sarıçizmeli, beş belediyenin sanat ve kültür gruplarının gösteri sunacağını ifade etti. 
Sarıçizmeli, etkinliğin dünyadaki 262 Cittaslow üyesi ile birlikte gerçekleşeceğini, ülkenin tanıtılmasına da katkı sağlayacağını söyledi. 
Beş belediyenin siyaset üstü bir anlayışla dayanışma içinde etkinliği hazırlandığına işaret eden Sarıçizmeli, bu dayanışmanın örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu. 

ÖZGÜR 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgür, festivale eğitim yönünden katkı koymaktan mutluluk duyduklarını, hem eğlence hem de bilinçlenme bakımından önemli bir festival olacağını kaydetti. Özgür, 7’den 70’e tüm halkı arı konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediğini söyleyerek, “Arıdan değil arıların ölümünden korkmalıyız” dedi. 

BASAT 
Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da, belediyelere vizyonlarından ötürü teşekkür etti. Arıların sadece bal yapan bir canlı olmadığını, ekosisteme her yönden katkı yaptıklarını belirten Basat, arıların önemini halka anlatmaya çalışacaklarını söyledi. 
 

Son Güncelleme: 23.09.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
Bal Gibi PazarCittaslow Sunday Etkinliği
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