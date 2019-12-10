banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.826
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6598
EURO
6.4454
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuruna hapislik
POLİS MEMURUNA HAPİSLİK
Cinayeti itiraf etti
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Bahreyn\'de, 80 Mahkuma Şampiyonluk Affı

24. KÖRFEZ ULUSLARI KUPASI\'NDA İLK KEZ ŞAMPİYON OLAN BAHREYN\'DE KRALIN TALİMATIYLA 80 MAHKUM AFFEDİLDİ

Bahreyn\'de, 80 Mahkuma Şampiyonluk Affı

24. KÖRFEZ ULUSLARI KUPASI\'NDA İLK KEZ ŞAMPİYON OLAN BAHREYN\'DE KRALIN TALİMATIYLA 80 MAHKUM AFFEDİLDİ

10 Aralık 2019 Salı 09:46
Bahreyn\'de, 80 Mahkuma Şampiyonluk Affı

24. KÖRFEZ ULUSLARI KUPASI'NDA İLK KEZ ŞAMPİYON OLAN BAHREYN'DE KRALIN TALİMATIYLA 80 MAHKUM AFFEDİLDİ

Manama, 10 Aralık 19 (.): Bahreyn Milli Takımı'nın, 24. Körfez Ulusları Kupası'nda ilk kez şampiyon olması münasebetiyle 80 tutuklu serbest bırakıldı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Milli Takım'ın şampiyonluğa yükselmesinin ardından Bahreyn Kralı Hamed bin İsa'nın talimatıyla, 80 tutuklu kalan hapis cezaları alternatif cezalara çevrilerek serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan mahkumlar arasında küçük yaşta olanların da bulunduğuna dikkat çekilen haberde, zorla veya kandırılarak işledikleri suçlar nedeniyle hüküm giyen söz konusu kişilerin topluma kazandırılmasının amaçlandığı aktarıldı.

banner317
Bahreyn'de mahkumun hapis cezası bir topluluğa veya hayır kurumuna vereceği hizmet veya bir eğitim kurumuna kayıt yaptırması gibi alternatif cezalarla değiştirilebiliyor. 

24. Körfez Ulusları Kupası final karşılaşmalarında 8 Aralık Pazar günü Suudi Arabistan Milli Takımı ile karşı karşıya gelen Bahreyn Milli Takımı, maçı 1-0 kazanarak şampiyon olmuştu. 

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, 13 Kasım'da, 24. Körfez Uluslararası Kupası'na katılma kararı aldıklarını açıklamıştı. Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 24. Körfez Ulusları Kupası, Körfez krizinin aşılması noktasında önemli bir adım olarak yorumlanmıştı. Karşılaşmalar öncesinde Körfez liderlerinden çözüm sinyalleri gelmişti. 

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

(AA/TUĞ/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa Başbakanından Emeklilik Reformu Açıklaması
Fransa Başbakanından Emeklilik Reformu Açıklaması
Tıme Dergisi 16 Yaşındaki Çevre Aktivisti Greta Thunberg'i Yılın Kişisi Seçti
Tıme Dergisi 16 Yaşındaki Çevre Aktivisti Greta Thunberg'i Yılın Kişisi Seçti
Suriye Konulu 14. Garantörler Toplantısının Ardından
Suriye Konulu 14. Garantörler Toplantısının Ardından
Ukrayna Parlamentosunda Milletvekilleri İle Aktivistler Kavga Etti
Ukrayna Parlamentosunda Milletvekilleri İle Aktivistler Kavga Etti
Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı
Ab, İklim Değişikliğiyle Mücadele İçin Yol Haritasını Açıkladı
Afganistan'da Abd Hava Üssü Yakınında Saldırı
Afganistan'da Abd Hava Üssü Yakınında Saldırı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi:
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "libya'daki Krize Birkaç Ay İçinde Çözüm Bulacağız"
Türkiye'de 2019'un arama trendleri belli oldu
Türkiye'de 2019'un arama trendleri belli oldu
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı
Dünyanın elektrikli ilk ticari uçağı deneme uçuşu yaptı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim