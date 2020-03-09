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Bahreyn, Kuveyt, Lübnan, Cezayir ve Katar'da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Bahreyn'de 85, Kuveyt'te 64, Lübnan'da 32, Cezayir'de 20, Katar'da 15'e yükseldi.

Bahreyn, Kuveyt, Lübnan, Cezayir ve Katar'da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Bahreyn'de 85, Kuveyt'te 64, Lübnan'da 32, Cezayir'de 20, Katar'da 15'e yükseldi.

09 Mart 2020 Pazartesi 07:22
Bahreyn, Kuveyt, Lübnan, Cezayir ve Katar'da koronavirüs vakaları artıyor
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Bahreyn'de koronavirüsü ile mücadele ulusal komitesi üyesi, Menaf el-Kahtani düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana 7 bin 131 kişiye test yapıldığını, bunlardan 85'inin sonuçlarının pozitif çıktığını belirtti.
Kahtani, tedavi altında bulunan 6 kişinin iyileştiğini ve taburcu edildiğini kaydetti.
Ülkede salgınla mücadele için eğitim öğretime 26 Şubat'tan itibaren iki hafta ara verilmişti.
KUVEYT
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan gelen bir Kuveyt vatandaşı ile Azerbeycan'dan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aktarmalı gelen bir yolcuda daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Sened ülkede salgına yakalananların sayısının son vakalarla 64'e çıktığını kaydetti.
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'a uçak seferlerini dün itibarıyla bir hafta süreyle durdurmuştu.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.
LÜBNAN
Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 şüphesiyle 116 kişiye test yapıldığı, bunlardan 4'sünün sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, böylece ülkede tespit edilen vaka sayısının 32'ye yükseldiği ifade edildi.

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Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.
CEZAYİR
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İspanya'da ikamet eden ve Cezayir'e gelen 1 kişide daha koronavirüs tespit edildiği kaydedildi.
Yeni vakayla ülkede 25 Şubat'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 20'ye yükseldi.
Cezayir'de salgına yakalananlardan 17'si El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti. Virüsün aileye 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı belirtildi.
Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.
KATAR 
Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalandığını ve son vakalarla sayının 15'e çıktığını kaydetti.
Bakanlık, virüs tespit edilen 15 kişinin karantinaya alındığını ve gerekli incelemelerin yapıldığını belirtti. 
Katar'da 28 Mart'ta ilk Kovid-19 vakası tespiti yapılmış ve dün yapılan açıklamada 12'inci vakanın da kesinleştiği ilan edilmişti.
 

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Son Güncelleme: 09.03.2020 10:45
Anahtar Kelimeler:
BahreynKuveytLübnanKatarKoronavirüs
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