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Bağımsızlık yanlısı Katalan liderlerin yargılanmasına başlandı

Bağımsızlık yanlısı Katalan liderlerin yargılanmasına başlandı

12 Şubat 2019 Salı 10:44
Bağımsızlık yanlısı Katalan liderlerin yargılanmasına başlandı

Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için mücadele veren 12 siyasetçinin yargılamalarına başlandı.

Madrid'de Yüksek Mahkeme'de görülen davada, 12 Katalan siyasetçi, bölgenin İspanya'dan tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinde üstlendikleri rollerden dolayı ifade verecek.

İspanya Savcısı, "Devlete karşı isyan" ve "kamu kaynaklarının kötüye kullanılması" suçlamalarıyla sanıklardan her birine 25'er yıl hapis cezası istiyor.

Katalan siyasetçilerin mahkemeye getirilmesinin ardından İspanya emniyet güçleri, mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kefaletsiz hapis cezası alan davalılardan 9'u 2017 yılından bu yana cezaevinde tutuluyor.

Dava kapsamında halihazırda hapishanede bulunan siyasetçilerin tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği de ele alınacak.

Diktatör Franco'nun 1975'te ölmesinin ardından geçilen demokrasiye atıfta bulunan İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Carlos Lesmes, söz konusu davayı, "Demokrasi tarihimizin en önemli yargılaması" diye nitelendirdi.

Davada dönemin Başbakanı Mariano Rajoy'un da tanık sıfatıyla ifadesine başvurulması bekleniyor.

Yargılamaların bağımsızlık yanlısı Katalanların yeniden sokaklara inerek İspanya karşıtı gösterileri düzenlenmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Katalonya Özerk Bölgesi, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen 1 Ekim 2017’de bağımsızlık referandumu düzenledi.

Bunun üzerine İspanya Parlamentosu Katalonya Özerk Yönetimini askıya aldığını duyurdu. Bölgesel meclisi lağvedilerek yeni seçim kararı alındı.

Katalan hükümeti ise referandumda seçmenlerin yüzde 43'ünün sandığa gittiğini ve yüzde 90'ının bağımsızlık yönünde oy kullandığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Katalan Liderler
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