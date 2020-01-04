banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
297.301
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8121
EURO
6.6697
Lefkoşa'da park kavgası kanlı bitti
KÜREK İLE DEHŞET SAÇTI
Dikkat yolda çökme var!
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Lefkoşa’da park kavgası!
LEFKOŞA'DA PARK KAVGASI!
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Bağdat’ta Süleymani Ve Mühendis İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Bağdat, 4 Ocak 20 (.): Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve HaşdiŞabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

Bağdat’ta Süleymani Ve Mühendis İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Bağdat, 4 Ocak 20 (.): Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve HaşdiŞabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.

04 Ocak 2020 Cumartesi 10:10
Bağdat’ta Süleymani Ve Mühendis İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Bağdat, 4 Ocak 20 (.): Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve HaşdiŞabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
Bağdat’ın merkezi Cadiriye’deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü HaşdiŞabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.
Cenaze töreninde sık sık “Amerika’ya hayır” ve “İsrail’e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atıldı.
Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis’in cenazesi ise Necef’te toprağa verilecek.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve HaşdiŞabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

banner317
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nato, Irak'taki Eğitim Misyonunun Faaliyetlerini Askıya Aldı
Nato, Irak'taki Eğitim Misyonunun Faaliyetlerini Askıya Aldı
İranlı Komutan:
İranlı Komutan: "abd'nin Bölgedeki 35 Hayati Noktası İran'ın Menzilinde"
Endonezya, Çin'e Karşı Güney Çin Denizi'nde Güvenliği Artırdı
Endonezya, Çin'e Karşı Güney Çin Denizi'nde Güvenliği Artırdı
Hindistan'da Vatandaşlık Yasasındaki Değişikliğe Karşı Kadınların Oturma Eylemi Sürüyor
Hindistan'da Vatandaşlık Yasasındaki Değişikliğe Karşı Kadınların Oturma Eylemi Sürüyor
Hollanda'nın Yeni Uluslararası Logosu
Hollanda'nın Yeni Uluslararası Logosu "nl Netherlands"
Pentagon'dan Orta Doğu'ya Asker Sevkiyatı Açıklaması
Pentagon'dan Orta Doğu'ya Asker Sevkiyatı Açıklaması
Pompeo'nun Süleymani'nin Öldürülmesine Dair Telefon Diplomasisi Sürüyor
Pompeo'nun Süleymani'nin Öldürülmesine Dair Telefon Diplomasisi Sürüyor
Bm'den Libya'da Ateşkes Çağrısı
Bm'den Libya'da Ateşkes Çağrısı
Endonezya'daki Selde Ölü Sayısı 53'e Yükseldi
Endonezya'daki Selde Ölü Sayısı 53'e Yükseldi
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi: Abd'nin Ülkedeki Askeri Varlığına Son Verilebilir
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi: Abd'nin Ülkedeki Askeri Varlığına Son Verilebilir

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim