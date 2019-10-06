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Bağdat\'ta Sadr Bölgesinde Gerginlik...

Bağdat, 6 Ekim 19 : Irak\'ın başkenti Bağdat\'ın Sadr bölgesinde, hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Bağdat\'ta Sadr Bölgesinde Gerginlik...

Bağdat, 6 Ekim 19 : Irak\'ın başkenti Bağdat\'ın Sadr bölgesinde, hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı bildirildi.

06 Ekim 2019 Pazar 11:58
Bağdat\'ta Sadr Bölgesinde Gerginlik...

Bağdat, 6 Ekim 19 : Irak'ın başkenti Bağdat'ın Sadr bölgesinde, hükümeti protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Sadr bölgesindeki protestocular hükümete karşı gösteri düzenledi. Güvenlik güçlerinin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığı ifade edildi.

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Irak'ta sabaha karşı internet hizmeti yaklaşık 1 saatliğine verilse de erişim yeniden durduruldu.

Irak'ta, Bağdat ile güneydeki kentlerde 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilerde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 4 bin kişi yaralandı.

(AA/ID/SEL)
 

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