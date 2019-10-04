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Bağdat'ta Göstericilere Müdahale: 1 Ölü, Onlarca Yaralı

Bağdat, 4 Ekim 19 : Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçlerinin hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ta Göstericilere Müdahale: 1 Ölü, Onlarca Yaralı

Bağdat, 4 Ekim 19 : Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçlerinin hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

04 Ekim 2019 Cuma 16:28
Bağdat'ta Göstericilere Müdahale: 1 Ölü, Onlarca Yaralı

Bağdat, 4 Ekim 19 : Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçlerinin hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert müdahalesi sürüyor. Gerçek mermilerin kullanıldığı müdahale sonucu başından yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti, onlarca gösterici yaralandı.

Bağdat'taki El-Kindi Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre hastaneye 40'ın üzerinde yaralı getirildi. Hastaneye getirilen birçok kişinin başlarından yaralandığı kaydedildi. 

Irak'ın başkenti Bağdat'ta öğleden sonra başlayan gösteriler giderek yayılıyor. Güvenlik güçleri, göstericilerin Tahrir Meydanı'na erişmesine izin vermiyor.

IRAK MECLİSİ GÖSTERİCİLERİN TALEPLERİNİ GÖRÜŞMEK İÇİN YARIN TOPLANIYOR

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Diğer yandan Irak Meclisi, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde dile getirilen talepleri görüşmek üzere yarın toplanıyor.

Irak resmi haber ajansı, yarın Meclis'te göstericilerin taleplerinin ele alınacağı bir oturum düzenleneceğini duyurdu. 

Haberde ayrıca Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi'nin açıklamalarına da yer verildi. 

"Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı maaşlarının yüzde 5'inin yoksul ve ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesine yönelik bir yasa çıkarmaya çalışacağız." diyen Kaabi, hükümete "yükseköğrenim mezunu 25 bin gence istihdam sağlanması" çağrısında bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 42 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

(AA/ÖZ/HA)

Son Güncelleme: 04.10.2019 19:43
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