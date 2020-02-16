Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı

Açıklama Amerikan askeri yetkilisi tarafından yapıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına çok sayıda füze atıldığını söylendi.

Saldırı sonucu ölü ve yaralı olup olmadığına dair bir bilgiyse henüz paylaşılmadı.

Saldırıda kaç füzenin atıldığı ve büyükelçilikte hasar meydana gelip gelmediğiyle ilgili de bilgi verilmedi.