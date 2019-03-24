Bagajında orangutan kaçırmaya çalışan Rus turist yakalandı

Endonezya’nın Bali havalimanında, bir Rus vatandaşı ülkesine götürmek istediği iki yaşındaki bir orangutan ve birçok egzotik kertenkele ile yakalandı.

Cuma akşamı Denpasar Havalimanı'nda yakalan şüpheli Andrei Zhestkov'un, sakinleştirici vererek uyuttuğu yavru orangutanı bir sepette taşıdığı ortaya çıktı. Valizinden de 7 kertenkele çıktı..Polise ifade veren 27 yaşındaki Rus turist, bir arkadaşının ikna etmesi üzerine, Java Adası'ndaki bir pazarda 3 bin dolara satın aldığını orangutanı evde beslemeyi amaçladığını söyledi.

Hayvan kaçıkcılığından yargılanması beklenen Zhestkov, mahkum olması halinde beş yıla kadar hapis ve 7 bin dolarlık para cezasına çarptırılabilir. Nesli tükenmekte olan orangutanlar Endonezya koruma altına alınan hayvanlar arasında yer alıyor.

Kurtarılan yavru orangutan, Bali Ulusal Kaynakları Koruma Kurumu tarafından korumaya alındı..Sumatra'nın derin ormanlarında yaşayan Tapanuli orangutanı, türünün en çok tehlike altındaki üyesi olarak tanımlanıyor.Endonezya, Malezya ve Filipinlerde, gümrük memurları, sıklıkla valizlerinde vahşi hayvan kaçıran turist yakalıyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Filipinli yetkililer Manila havalimanındaki kontroller sırasında içerisinde bin 529 egzotik kaplumbağa sıkıştırılmış dört bavul bulmuştu. Manila emniyeti, valizlerin sahibinin ülkede hayvan kaçakçılığına verilen ağır cezaları öğrendikten sonra valizleri terk edip kaçtığını ifade etmişti.