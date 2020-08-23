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Bae, Libya Ve Bahreyn\'de Kovid-19\'dan Ölümler Arttı

KATAR\'DA İSE TESPİT EDİLEN YENİ VAKA SAYISI YÜKSELDİ

23 Ağustos 2020 Pazar 15:24
Bae, Libya Ve Bahreyn\'de Kovid-19\'dan Ölümler Arttı
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KATAR'DA İSE TESPİT EDİLEN YENİ VAKA SAYISI YÜKSELDİ
İstanbul, 23 Ağustos 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 390'a, Libya'da 188'e, Bahreyn'de 184'e yükseldi. Katar'da da vaka sayısı arttı.
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 390 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, toplam can kaybının 375'e, vaka sayısının 67 bin 7'ye çıktığı, 58 bin 488 kişinin iyileştiği ifade edildi.
LİBYA
Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 188'e yükseldiği bildirildi.
Ülkede 316 yeni vaka tespit edildiği, böylece enfekte sayısının 10 bin 437'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 32 artarak 1085'e ulaştığı aktarıldı.

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BAHREYN 
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti, 377 kişi enfekte oldu, 423 kişi ise sağlığına kavuştu.
Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 184'e, vaka sayısı 49 bin 38'e, iyileşen hasta sayısı ise 45 bin 589'a ulaştı.
KATAR
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 243 kişinin enfekte olduğu, 277 hastanın iyileştiği aktarıldı.
Böylece, 193 kişinin hayatını kaybettiği Katar'da vaka sayısı 117 bin 8'e, iyileşen kişi sayısı 113 bin 808'e yükseldi.
(AA/ÖZ/HA)
 

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