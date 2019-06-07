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BAE, Suudi Arabistan ve Norveç'ten BMGK'ye tanker saldırıları brifingi

BAE, Suudi Arabistan ve Norveç'ten BMGK'ye tanker saldırıları brifingi

07 Haziran 2019 Cuma 06:15
BAE, Suudi Arabistan ve Norveç'ten BMGK'ye tanker saldırıları brifingi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Norveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), 12 Mayıs'ta Fuceyra limanındaki petrol tankerlerine yapılan sabotajın arkasında bir devlet aktörünün olduğu sonucuna ulaştıklarını bildirdi.
BAE, Suudi Arabistan ve Norveç, geçen ay BAE'nin Fuceyra limanındaki petrol tankerlerine yönelik sabotajla ilgili ulaştıkları sonuçlar konusunda BMGK'ye kapalı oturumda brifing verdi. 
Brifingin ardından söz konusu üç ülkeden yapılan ortak açıklamaya göre, BAE, Suudi Arabistan ve Norveç, brifingde bu saldırıların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.
Konseye, olayın en başından beri kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden üç ülke, bundan sonra ulaşacakları sonuçlar konusunda da BMGK'yi bilgilendireceklerinin teyidini verdi.

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Açıklamada, "Henüz soruşturma sürüyor ancak bu saldırıların büyük ihtimalle bir devlet aktörü olan, önemli operasyon kapasitesine sahip bir aktör tarafından sofistike ve koordineli bir şekilde yapıldığına dair gerçeklere ulaşıldı." ifadesine yer verildi. 
BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.
Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

 

Son Güncelleme: 07.06.2019 09:28
Anahtar Kelimeler:
Bmgk Tanker Saldırıları Brifingi
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