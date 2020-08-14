BAE-İsrail anlaşmasına tepkiler büyüyor

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail, gizli ittifaklarını resmiyete döktü, anlaşmaya vardı. Normalleşme anlaşması büyük tepki çekti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail-BAE normalleşme açıklamasının ardından Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatları doğrultusunda, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi derhal geri çekildi" denildi.

Filistin Yönetimi daha önceki açıklamasında BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek tepki göstermişti.

Hamas-Heniyye görüşmesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını görüştü.

Taraflar görüşmede, İsrail-BAE anlaşmasını açık bir şekilde reddetti ve söz konusu anlaşmanın Filistin halkını bağlayıcı olmadığını vurguladı.

Filistin halkının tamamının İsrail'le normalleşmeye karşı olduğunu vurgulayan Heniyye ve Abbas, "Hiç kimsenin Filistin'i, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve şehitleri İsrail'le normalleşmede köprü olarak kullanmasına izin verilmeyeceğini" belirtti.

Heniyye ve Abbas, bu anlaşmanın yansımalarıyla ilgili olarak temas halinde kalma ve ortak hareket etme konusunda mutabık kaldı.

"BAE yönetimi, Filistin ve Kudüs davasına sırtını dönmüştür"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Anlaşmanın bölgesel barışa hizmet etmeyeceğini ifade eden Abdullahiyan, "BAE'nin, sahte ve suçlu İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme adına yeni yaklaşımı, barış ve güvenliği sağlamaz yalnızca siyonistlerin suçlarının devam etmesine hizmet eder. BAE yönetimi, Filistin ve Kudüs davasına sırtını dönmüştür ve bu tutumunun hiçbir gerekçesi yoktur. BAE, bu stratejik hata ile siyonizm ateşine yakalanacaktır" dedi.

"Bu daha önce gizli yapılıyordu, şimdi aleni oldu"

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, BAE ile İsrail arasında imzalanan "normalleşme anlaşması"yla ilgili açıklama yaptı. Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu, diğer dinlerin bu mescitle bir bağının olmadığını belirtti.

"Mescid-i Aksa'nın kutsallığına halel getiren hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz" diyen Sabri, şunları söyledi:

"BAE'nin ya da başkalarının İsrail ile normalleşmesi yeni bir şey değil. Bu daha önce gizli yapılıyordu şimdi aleni oldu."

Tüm bu siyasi hamlelerin arkasında ABD'nin olduğunu dile getiren Sabri, "Meşru hakkımız kıyamete kadar bakidir. Hiçbir şekilde ABD'ye teslim olmayacağız. Müslümanların kimsenin vesayetine ihtiyacı yok" diye konuştu.

Yemen'den Filistin'e destek

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti olarak Filistin davasında ve kardeş Filistin halkının hakları konusunda duruşumuz aynıdır ve değişmeyecektir" sözlerini kullandı.

Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devletin Filistin'in "vazgeçilemez hakkı" olduğunu vurgulayan Hadrami, Yemen halkının Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini anlattı.

Arap Birliği Genel Sekreteri'ne istifa çağrısı

Filistin Televizyonuna konuşan FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail-BAE anlaşmasını Filistin halkının sırtından vurulması olarak nitelendirdi.

Filistin topraklarının geleceği hakkında karar verecek olanların Filistinliler olduğunu belirten Ureykat, "Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ın, İsrail-BAE anlaşmasını kınayan bir açıklama yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde istifa etmelidir" dedi.

BAE, ABD ve İsrail tarafından yapılan ortak açıklamanın Siyonist harekete katılma açıklaması olduğunu ifade eden Ureykat, "Filistin ve Kudüs, bölge dışı siyasi odakların tapınaklarına sunulacak bir kurban olmayacak. Filistin ve Kudüs tüm Arap ve İslam başkentlerinden daha önemlidir" dedi.

BAE-İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması" sözlerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.