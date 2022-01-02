banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sahte dolarlara dikkat!
Sahte dolarlara dikkat!
Propaganda süreci devam ediyor
Salgının gölgesinde propaganda
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
banner405

BAE aşısız vatandaşlarının yurt dışına çıkmasını yasaklıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, 10 Ocak’tan itibaren aşısız vatandaşlarının yurt dışına seyahat etmesini yasaklayacak. İki doz aşılı olan vatandaşların da yurt dışına çıkabilmek için üçüncü doz hatırlatma dozunu yaptırmaları gerekecek.

02 Ocak 2022 Pazar 09:30
BAE aşısız vatandaşlarının yurt dışına çıkmasını yasaklıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Ulusal Acil Durum ve Afet Yönetim Otoritesi ile BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Ocak itibariyle COVID-19 aşısı olmayan vatandaşlara yurt dışına seyahat yasaklaması uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

İki doz aşılı olan vatandaşların da yurt dışına çıkabilmek için üçüncü doz hatırlatma dozunu yaptırmaları gerekecek.

banner341

Dünyada birinci sırada

Tıbbi olarak COVID-19 aşısı olmaktan muaf kişiler yasak kapsamında olmayacak. İnsani gerekçeler ve tedavi amaçlı seyahatlerde de bu şart aranmayacak.

BAE, COVID-19'a karşı tüm vatandaşlarına birinci dozu uygulayan ve halkın yüzde 90,18'ine de ikinci dozu yaptıran ülke olarak dünyada birinci sırada yer aldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
Çin’de 5,5 şiddetinde deprem meydana geldi
AB bunu tartışıyor: Euro’nun üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafını koyalım
AB bunu tartışıyor: Euro’nun üzerine Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in fotoğrafını koyalım
İslam düşmanlığı sosyal medyada arttı
İslam düşmanlığı sosyal medyada arttı
Japonya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Japonya'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime dönüyor
ABD'de üniversiteler uzaktan eğitime dönüyor
AB nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak
AB nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak
İngiltere'de 'Brexit' anketi: Yeniden referandum istiyorlar
İngiltere'de 'Brexit' anketi: Yeniden referandum istiyorlar
Avrupa, yeni yıla rekor sıcaklıklarla girdi
Avrupa, yeni yıla rekor sıcaklıklarla girdi
UNICEF'ten açıklama
UNICEF'ten açıklama
AB Dönem Başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti
AB Dönem Başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim