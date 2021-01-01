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Baba Vanga’nın 2021 tahminleri ortaya çıktı

Bulgaristan'da 1911 yılında doğan ve 11 Eylül saldırılarından Çernobil faciasına birçok öngörüsü doğru çıkan kör kahin Baba Vanga'nın 2021 için öngörüleri gündem oldu... İngiliz tabloid basınının aktardığına göre Baba Vanga'nın 2021 için tahminleri ve beklentileri pek de iç açıcı değil.

01 Ocak 2021 Cuma 10:07
Baba Vanga’nın 2021 tahminleri ortaya çıktı
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Corona virüsü salgını, kadın cinayetleri, ekonomik krizi, iklim krizi ve diplomatik gerilimlerle dolu bir yılı geride bırakırken birçok insan 2021’e büyük anlamlar ve umutlar yükledi.

Fakat Bulgaristan’ın meşhur kahini Baba Vanga’nın tahminleri pek de iç açıcı değil… 11 Eylül saldırılarını, Çernobil faciasını, 2004’te Endonezya’daki tsunami felaketini ve Barack Obama’nın seçileceğini öngören Baba Vanga’nın 2021 için beklentilerini ve öngörülerini İngiliz tabloid basını paylaştı.

Henüz genç bir kadınken bir fırtınada görme yetisini kaybeden Baba Vanga, o günden beri kehanetleriyle hem Bulgaristan’da hem de uluslararası kamuoyunda tanınan bir figür oldu.

1996 yılında 85 yaşındayken yaşamını yitiren ve arkasında 21’inci yüzyıl ile bir dizi tahmin ve öngörü bırakan Vanga hakkındaki bir kitap ünlü kahinin birçok felaketi ve olayı önceden tahmin ettiğini aktarmıştı. İngiliz tabloid basını ise Baba Vanga’nın 2021 beklentilerini tek tek sıraladı.

AVRUPA’YA İSTİLA, PUTİN’E SUİKAST

Baba Vanga, aşırıcıların ve radikallerin Avrupa’yı istila edeceğini söylerken, “Aşırıcılar Avrupalılara karşı kimyasal silah kullanacak. Kıtada yaşamın sonuna gelinecek” iddiasında bulundu.

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İngiliz Daily Star gazetesinin aktardığı haberde Baba Vanga, Putin’in bu yıl bir suikaste uğrayacağını iddia ederken, kendi ülkesi içerisindeki bir tehditten yaşamını yitireceğini de ekledi.

AFETLER VE EJDERHA

Baba Vanga’nın 2021 ile ilgili en korkutucu yorumu ise, “Dünya afetlerden ve büyük felaketlerden çok acı çekecek. İnsanların bilinci değişecek. Zor zamanlar gelecek ve insanlar inançlarıyla ayrılacaklar” şeklinde oldu.

Baba’nın tahminlerinde bir ejderhadan bahsettiği belirtilirken, Rusya, Hindistan ve Çin’in bu ejderha olabileceği kaydedildi. Bu ejderhanın dünyanın süper gücü olacağını öne süren Baba Vanga, “Güçlü bir ejderha insanlığı ele geçirecek. 3 dev birleşecek bazı insanların kırmızı parası olacak. 100, 5 ve birçok sıfır görüyorum” dedi.

DÜNYA DİNLENECEK

Baba Vanga buna rağmen Dünya’nın dinleneceğini de dile getirdi.

Güneş enerjisi kullanan trenlerin uçacağını iddia eden Baba Vanga, “Petrol üretimi duracak ve dünya dinlenecek” dedi.

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Son Güncelleme: 01.01.2021 11:16
Anahtar Kelimeler:
Baba VengaBulgaristan
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