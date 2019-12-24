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Baba Vanga’dan 2020 için dehşete düşüren kehanetler

Dünya genelinde paranormal yeteneklere sahip olduğuna inanılan ve 11 Eylül Saldırıları ile Brexit'i öngördüğü iddia edilen Baba Vanga'nın 2020 için yaptığı öne sürülen tahminler hiç de iç açıcı değil!

Baba Vanga’dan 2020 için dehşete düşüren kehanetler

Dünya genelinde paranormal yeteneklere sahip olduğuna inanılan ve 11 Eylül Saldırıları ile Brexit'i öngördüğü iddia edilen Baba Vanga'nın 2020 için yaptığı öne sürülen tahminler hiç de iç açıcı değil!

24 Aralık 2019 Salı 14:15
Baba Vanga’dan 2020 için dehşete düşüren kehanetler

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; “Balkanların Nostradamusu” olarak anılan Baba Vanga, 11 Ağustos 1996’da 85 yaşında ölmeden önce 2020 yılı için de birtakım tahminlerde bulunmuş.

Bulgar mistiğin 2020’ye yönelik kehanetleri arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın akıbetlerinin de yer aldığı iddia edildi.

Buna göre; Rusya lideri Putin, Kremlin içinden gerçekleştirilecek bir suikast sonucu hayatını kaybedebilir. Azil süreciyle başı büyük dertte olan ABD lideri Trump da beyin tümörü nedeniyle sağır kalabilir, belki de ölebilir.

FOTO: Reuters/ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump bir arada…

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ AMA…

Hafızası kuvvetli olanlar, Baba Vanga’nın geçen yıl için yaptığı söylenen tahminlerinde de Putin ve Trump’ın hayatının tehlikede altında olduğunu öngörmüştü.

Baba Vanga’nın tahminlerinde sürekli yinelediği diğer bir nokta da Asya’nın yok olacağı iddiası… Buna göre; dev bir dalga kıyıya vuracak ve insanlar su altında kalacaktı. Bazıları bu kehanetin 2004 yılında Güneydoğu Asya’da en az 230 bin can alan deprem ve tsunamiyle gerçekleştiğine inanıyor.

BABA VANGA’NIN BİRTAKIM KEHANETLERİ

ORGAN KLONLAMA: Baba Vanga’nın tahminlerine göre; organlar 2046 yılında klonlanacak ve böylece bazı hastalıklarda tedavi yöntemleri kolaylaşacak.

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KOMÜNİZM DÖNECEK: 2076’ya kadar komünizm Avrupa’ya ve dünyanın geri kalan bölgelerine geri gelecek.

SUALTI UYGARLIKLARI: 2130’a kadar uygarlıklar sualtında yaşamayı öğrenecek.

MÜSLÜMANLAR AVRUPA’YI İŞGAL EDECEK: İddiaya göre; kör mistik Müslümanların Avrupa’yı işgal edeceği yolunda birçok kez öngörüde bulundu. Aşırılıkçıların kıtayı tahrip edeceğini de söyledi. Ayrıca Büyük Müslüman Savaşı’nın Suriye’de çıkacağı kehanetini de dile getirdi.

DÜNYA’NIN ÖLÜMÜ: Baba Vanga’ya göre; 3797’e kadar Dünya üzerindeki her şey yok olacak. Fakat insanlar yeni bir yıldız sistemine taşınabilecek ileri teknolojiye sahip olacak.

Baba Vanga

BABA VANGA KİMDİR?

1911’e o dönemde Osmanlı İmparatorluğu topraklarında bulunan Ustrumca’da dünyaya gelen Baba Vanga’nın orijinal ismi Vangelia Pandeva Dimitrova’dır. Dünyada milyonlarca insan kör bir Bulgar mistik olan Baba Vanga’nın doğaüstü yetenekleri olduğuna inanıyor.

Kanser hastalığı sonucu 11 Ağustos 1996’da öldüğünde cenazesine birçok devlet adamı dahil geniş kalabalıklar katıldı. Baba Vanga’nın vasiyetinin yerine getirilmesi için Petrich’deki evi, müze haline getirilmiş ve 5 Mayıs 2008’de ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Baba Vanga, II. Dünya Savaşı’nın sonucundan Gandi’nin ölümüne, 11 Eylül Saldırıları’ndan Barack Obama’nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.

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