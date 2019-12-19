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Azil sürecinin ardından Trump'a destek arttı

ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteği, hakkında azil soruşturması başlatılmasının ardından yüzde 6 artış gösterdi.

Azil sürecinin ardından Trump'a destek arttı

ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteği, hakkında azil soruşturması başlatılmasının ardından yüzde 6 artış gösterdi.

19 Aralık 2019 Perşembe 09:13
Azil sürecinin ardından Trump'a destek arttı

Küresel araştırma şirketi Gallup'un son anketine göre, Trump'a olan destek azil sürecinin başlaması ile arttı.
Cumhuriyetçiler arasında Trump'a olan destek yüzde 89'u buluyor. 
Amerikan halkı, Trump'ın azledilmesi konusunda da görüş ayrılığı yaşıyor. Ankete katılanların yüzde 51'i Trump'ın azledilmesine karşı çıkarken, yüzde 46'ı ise azledilmesi gerektiğini düşünüyor. 
Ankete göre, Trump'a olan destek azil sürecinin başlaması ile 6 puan artarak yüzde 45'e yükseldi
Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddelerinin görüşüldüğü ve oylanacağı oturum Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde devam ediyor.

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Trump, eski ABD başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak 3'üncü başkan olacak.
Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde azledilmesi durumunda, süreç Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'ya taşınacak ve burada bir yargılama süreci başlayacak.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI
ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'e rakibi Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddiaları eylül ayında basına yansımış ve Demokratlar söz konusu iddialar üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı.

 

Son Güncelleme: 19.12.2019 12:36
Anahtar Kelimeler:
Azil SüreciDonald Trumpa Destek
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