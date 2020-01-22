Azil duruşmasında Demokratlar'ın belge ve tanık taleplerine peş peşe ret

Yargılamada Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan kendi siyasi çıkarları için siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturmalar başlatmasını istemesinin ve Kiev’e askeri yardımı askıya almasının görevi kötüye kullanmak olup-olmadığı karara bağlanacak. Trump ayrıca azil sürecinde Kongre’nin görevini yapmasına engel olmakla da suçlanıyor.

Duruşmayı Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts yönetiyor. Duruşmada ilk olarak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın yargılama usülüyle ilgili tasarısı tartışıldı.

Demokrat senatörler yargılama aşamasının usülleriyle ilgili bazı değişiklik önergeleri sundu. Demokratlar'ın yargılamada kullanılmak üzere, Beyaz Saray'dan belge istenmesine yönelik talebi Senato tarafından reddedildi. Oylamada Senato'daki Cumhuriyetçiler'in tamamı "hayır" oyu kullandı.

Duruşma öncesi açıklama yapan Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer , ilk değişiklikte Senato’dan mahkeme celbiyle Beyaz Saray’dan Başkan’a yönelik suçlamalarla ilgili belgeleri teslim etmesini isteyeceklerini kaydetmişti.

Schumer yargılama sürecinde bir dizi değişiklik daha talep edebileceklerini de belirtmiş, “Kimse bu belgelerin (Başkan hakkındaki) suçlamalarla doğrudan bağlantılı olmadığını ve Senato tarafından incelenmesinin gereksiz olduğunu iddia edemez” demişti.

Dışişleri ile Yönetim ve Bütçe Dairesi'nden de belge istenemeyecek

Beyaz Saray'dan belge istenmesine yönelik talebin 47'ye 53 çoğunlukla reddedilmesinin ardından Schumer bu defa Dışişleri Bakanlığı'ndan kayıt ve belge istenmesiyle ilgili talebi sundu. Bir buçuk saat süren tartışmaların ardından yapılan oylamada Demokratlar'ın bu talebi de karşılık bulmadı. Talep yine Cumhuriyetçiler'in tamamının karşı çıkmasıyla, 47'ye karşı 53 oyla reddedildi.

Aynı şekilde Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi'nden kayıt ve belgenin gönderilmesini isteyen önergede de Cumhuriyetçi senatörlerlerin tamamının oylarıyla reddedildi.

Demokratlar ayrıca, Temsilciler Meclisi’ndeki oturumlarda tanıklık yapmasına Beyaz Saray tarafından engel olunan kişilerin Senato’daki yargılamada kürsüye çıkarak ifade vermelerini istiyordu.

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Demokratlar’ın mahkeme emriyle Senato’ya çağırmak istediği isimler arasında Başkan’ın eski güvenlik danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney de vardı.

İlk üç talebi reddedilen Senato Azınlık lideri Chuck Schumer'ın dördüncü önergesi de Mulvaney'e yönelik oldu. Ancak Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü de olan Mulvaney'in tanık olarak dinlenmesi talebi de yine Cumhuriyetçiler' takıldı. Sonuç yine 47'ye karşı 53 oyla ''ret'' yönünde oldu.

Dördüncü oylamanın ardından Türkiye saati ile sabah 5.30 sularında Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri McConnell, Demokratlar'dan gelecek benzer belge ve tanık taleplerinin bir arada oylanmasını gündeme getirdi.

Ancak Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer, bu teklifi kabul etmedi ve azil yargılanmasında kullanılmak üzere Savunma Bakanlığı'ndan belge ve kayıt talebi için önergesini sundu. Bu önerge de 53 Cumhuriyetçi senatörün tamamının oylarıyla geri çevrildi.

MCCONNELL USÜL KURALLARINI GEVŞETTİ

McConnell'ın hazırladığı tasarıya göre davacı ve savunma taraflarının tezlerini sunmaları için toplam 24 saatleri olacak. Tarafların her birinin sunumu Senato’da üç iş gününü alacak. Tasarının ilk halinde iki iş günü; yani Senato'nun 12’şer saat görev yapması öngörülüyordu. Böylelikle her gün Türkiye saati ile akşam 9.00'da başlayacak duruşmalar, normal şartlar altında sekiz saatle sınırlanacak.

Sunumların ardından Senatörler tarafları 16’şar saat boyunca sorgulayabilecek; ancak sürecin bu bölümüne bir gün kısıtlaması getirilmiş değil.

Tanık çağırılması ya da yargı makamına sunulacak belge talebi için oylama ise sorgu faslının ardından yapılacak. Tasarıya göre karşı çıkan olmadığı sürece kanıt sunulabilecek. Senatörlere tanık ve belge konusunu tartışmak için dört saat verilecek.

Demokratlar, azil maddelerinin tartışılmadan reddedileceği hızlı bir yargılamaya karşı çıkıyor ve yeni tanık dinlenebilmesi, ek belgelerin sunulabilmesi için bastırıyor.

Öte yandan Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre'nin Davos kentinde bulunan Başkan Donald Trump, ilk duruşma sürerken Twitter'dan tek bir mesaj paylaştı.