Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi Cuma Açılıyor

Lefkoşa, 11 Mart 19 (.): Azerbaycanlı 9 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 45 eserin sergileneceği Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi Yakın Doğu Üniversitesi’nde açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Azerbaycanlı ressamların yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan eserlerin sergileneceği serginin açılışı, 15 Mart Cuma günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

En önemli eserleri arasında Taş sanatı bulunan Azerbaycan sanatının eserlerin sergileneceği sergi, hafta içi 09.00-12.00 saatleri arasında izlenebilecek.

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Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü Müzeler bölgesinde kurulan ve kurulduğu günden itibaren yoğun bir şekilde kültür ve sanat faaliyetlerini yürüten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, daha önce de 14 Azerbaycanlı ressamın müze için yağlı boya ve akrilik teknikleri kullanarak hazırladığı 40 eserden oluşan sergiye ev sahipliği yaptı.

Bu sergi ile de sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.

(GÖZ/ YIL) FOTOĞRAFLI