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Azerbaycan Ordusu, Bazı Stratejik Tepeleri İşgalden Kurtardı

Bakü, 2 Ekim 2020 (.): Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

02 Ekim 2020 Cuma 11:48
Azerbaycan Ordusu, Bazı Stratejik Tepeleri İşgalden Kurtardı
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Bakü, 2 Ekim 2020 (.): Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

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Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı. 

Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi.

İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği aktarılan açıklamada, çatışmalardaki başarıların ve çeşitli yönlerdeki hakim konumların kurtuluşu, Azerbaycan askerlerinin yüksek savaşma ruhunu ve kazanma kararlılığını daha da artırdığı ifade edildi.

(AA/ID/ÖK)
 

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