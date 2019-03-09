Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, İran Cumhurbaşkanı Ruhani İle Görüştü

Tahran, 9 Mart 19 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u makamında kabul etti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani'nin Memmedyarov'u kabulünde, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler ele alındı.

Ruhani, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmesinden yana olduklarını belirterek, Tahran ile Bakü arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik devam eden birçok projenin olduğunu ifade etti.

İran ile Azerbaycan arasındaki tren hattının ilişkilerin gelişmesi için çok önemli olduğuna işaret eden Ruhani, enerji ve diğer alanlarda imzalanan anlaşmaların uygulamaya konulması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov da iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinin önünde hiçbir engelin olmadığını ifade etti.

Memmedyarov ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alivey'in Ruhani'yi Bakü'ye davet eden mektubunu iletti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde Tahran'a gelen Memmedyarov'un, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini ele aldıkları kaydedildi.

(AA/RÇ/HÖ)