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Azerbaycan\'da Yerel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Tamamlandı

ÜLKE GENELİNDE 41 BİN 462 ADAYIN, BİN 606 BELEDİYENİN 15 BİN 156 MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN YARIŞTIĞI SEÇİMLER SONA ERDİ

Azerbaycan\'da Yerel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Tamamlandı

ÜLKE GENELİNDE 41 BİN 462 ADAYIN, BİN 606 BELEDİYENİN 15 BİN 156 MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN YARIŞTIĞI SEÇİMLER SONA ERDİ

23 Aralık 2019 Pazartesi 17:08
Azerbaycan\'da Yerel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Tamamlandı

ÜLKE GENELİNDE 41 BİN 462 ADAYIN, BİN 606 BELEDİYENİN 15 BİN 156 MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN YARIŞTIĞI SEÇİMLER SONA ERDİ

Bakü, 23 Aralık 19 (.): Azerbaycan'da, ülke genelinde şehir, kasaba ve köy belediye meclis üyeliği için yapılan seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. 

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Bağımsızlığın kazanılmasının ardından beşincisi düzenlenen yerel seçimlerde Azerbaycanlılar, meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan, 41 bin 462 adayın bin 606 belediyenin 15 bin 156 meclis üyeliği için yarıştığı seçimler saat 19.00'da sona erdi.

Azerbaycan yasaları gereği, yerel seçimlerde önce meclis üyeleri belirleniyor, daha sonra bu üyeler kendi aralarından belediye başkanını seçiyor.

(AA/TUĞ/GÜL)

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