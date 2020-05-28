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Azerbaycan\'da Cumhuriyet Günü

AZERBAYCAN\'DA CUMHURİYET GÜNÜ

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:08
Azerbaycan\'da Cumhuriyet Günü
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AZERBAYCAN'DA CUMHURİYET GÜNÜ

Bakü, 28 Mayıs 20 (TAK): Azerbaycan'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 102. yıl dönümü kutlanılıyor.

Kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı, anıta çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Günü dolayısıyla çok sayıda ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı.

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edildi.

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Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu için Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici Azerbaycan hükümeti, faaliyetini bir süre Gence şehrinde sürdürdü.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı Devleti oldu. İki devlet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu yardıma geldi.

Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı.

Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kabul edilen Azerbaycan'da, kısa sürede eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapıldı, ülkenin kendi para birimi tedavüle bırakıldı.

Cumhuriyetin "İstiklal Bildirisi"nde ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu.

(AA/FG)

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