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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "ermenistan Ordusu Geri Çekilirse, Çatışmalar Durur"

Bakü, 30 Eylül 2020 (.): Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ\'da stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını belirterek,

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:12
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:
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Bakü, 30 Eylül 2020 (.): Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını belirterek, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." dedi.

Aliyev, Ermenistan tarafından yapılan saldılar neticesinde yaralanan Azerbaycanlı askerleri hastanede ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Aliyev, "Ermenistan askerlerinin Azerbaycan topraklarında ne işi var? Ermenistan halkı evlatlarını Azerbaycan topraklarına göndermesin. Biz topraklarımızda savaşıyoruz. Bizim askerlerimiz kendi topraklarında şehit oluyorlar. Öz topraklarımızı kurtarıyoruz." dedi.

Karabağ’da devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusunun başarılı bir operasyon yürüttüğüne işaret eden Aliyev, "Stratejik tepeleri işgalcilerden kurtarıp, bir takım yerleşim birimlerini işgalden kurtarıp, uzun bir dönemden sonra bu topraklara girdik. Bu topraklarda bayrağımızı açtık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz." diye konuştu.

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tekrar sağlayacağını vurgulayan Aliyev, "Ermeni halkı bunu anlamalıdır. 30 yıla yakın başka bir ülkenin toprağını işgal etmek, oradaki bütün binaları, tarihi yerleri tahrip etmek, 1 milyondan fazla insanı kendi topraklarından kovmak, Azerbaycan halkına karşı soykırım yapmak, suç işlemek demektir. " ifadelerini kullandı.

Aliyev, Karabağ’ın Azerbaycan’ın tarihi toprakları olduğunu anlatarak, "Azerbaycan halkı asırlar boyunca bu topraklarda yaşamıştır. Bugün işgal altında olan topraklar, bizim tarihi topraklarımızdır. Bizim işimiz hak işidir. Biz toprak bütünlüğümüzü tekrar sağlamak istiyoruz. Bu hakkımızdır, bunu gerçekleştirdik ve gerçekleştireceğiz." dedi.

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- "TÜRKİYE AZERBAYCAN’IN, AZERBAYCAN DA TÜRKİYE’NİN YANINDADIR"

Ermenistan halkının, kendi yönetiminden hesap sorması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan yönetimi sadece şahsi çıkarlarını gütmek için Azerbaycanlılara karşı soykırım yaptı ve topraklarını işgal altında tutuyor. Eminim ki Ermeni halkı benim bu sözlerimi düzgün anlayacak. Bizim Ermenistan halkıyla sorunumuz yoktur." diye konuştu.

Aliyev, Ermenistan’ın işgal politikasını sonlandırması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim davamız hak davasıdır. Biz haklıyız. Tarihsel açıdan, uluslararası hukuk açısından biz haklıyız. Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur. Ancak ben, eğer müzakereler yoluyla bu iş çözülmezse, askeri yolla bu sorunu çözmek için Azerbaycan’ın tüm haklarının bulunduğunu söylemiştim. Bu hakkı bize Azerbaycan halkı ve uluslararası hukuk vermektedir."

Aliyev, Türkiye’ye de bu süreçte verdiği destek nedeniyle minnettar olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye’den de çok sayıda destek mesajı alıyoruz. Türk kardeşlerimiz, mesajlarında bizimle beraber olduklarını söylüyorlar. Bu haklı davada, bizimle birlikte savaşmak hakkında isteklerini ifade ediyorlar. Buna teşekkür ediyorum ancak buna ihtiyacımız yok. Azerbaycan güçlü bir orduya sahiptir. Kardeş Türkiye’ye ve kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a, onun ısrarlı ve kardeşlik duruşu için Azerbaycan halkı adına derin teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net duruşu gösteriyor ki Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye, Azerbaycan’ın yanındadır ve Azerbaycan da Türkiye’nin yanındadır."

Ermenistan'ın yeni saldırılar hazırlığında olduğunun altını çizen Aliyev, "Bizim yerleşim bölgelerimizi yeniden ateş altına almak istiyorlar ve buna devam ediyorlar. Her gün sivil kayıplarımız artıyor. Biz sivil halka hiç saldırmadık. Karşı saldırı başlar başlamaz, Ermenistan’ın sivil halkına yönelik hiçbir adım atılmaması emrini verdim." dedi.

(AA/ID/ÖK)
 

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