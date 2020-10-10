Azerbaycan ve Ermenistan'tan ateşkes kararı

Ermenistan'ın saldırıları üzerine Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere başlattığı harekat sürerken, taraflar Rusya'nın çağrısı ile Moskova'da bir araya geldi.

Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı yaklaşık 11 saat sürdü.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları ile aynı masaya oturan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ateşkesin bugün saat 12.00'de başlayacağını duyurdu.

Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı.

Lavrov'un açıkladığı ateşkesin uygulamasıyla ilgili ayrıntılar üzerinde ayrıca çalışılacak.

Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı.