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Azerbaycan ordusunun kurtarma operasyonu devam ediyor

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:11
Azerbaycan ordusunun kurtarma operasyonu devam ediyor
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek dün sabah saatlerinde Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı.

Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.

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Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.

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Son Güncelleme: 28.09.2020 17:23
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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