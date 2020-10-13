Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1177
ALTIN
487.490
DOLAR
7.8780
STERLİN
10.3082
EURO
9.2864
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın saldırı girişimlerini önledi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi.

13 Ekim 2020 Salı 10:43
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın saldırı girişimlerini önledi
banner337
banner351

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Hadrut yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor-M2KM uçaksavar sistemi, 1 ZSU-23-4 Şilka kundağı motorlu uçaksavar, 2 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 3 Giatsint B obüsü, 1 KS-19 uçaksavar topu, 1 D-20 obüsü, 3 İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ermenistan ordusu 5. Muhrip Alayının ön hattaki personelinin etkisiz hale getirildiği de aktarılan açıklamada, 1. Motorize Piyade Alayının bir bölüğünün pusuya düşürüldüğü, hareket eden araçlarının imha edildiği kaydedildi. 

Açıklamada, Askeran yönünde hareket eden 4. Motorize Piyade Alayının araçlarından oluşan bir konvoyun da vurulduğu ve Ermenistan'ın Sisian bölgesinden işgal altındaki Azerbaycan topraklarına hareket eden bir grup gönüllünün Azerbaycan ordusunca etkisiz hale getirildiği vurgulandı. 

banner341
Direnci kırılan Ermenistan güçleri arasında toplu firarların gözlemlendiği belirtilen açıklamada, insani ateşkese uyan Azerbaycan ordusunun ise tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu aktarıldı.

ERMENİSTAN, SİVİL YERLEŞİM BİRİMLERİNE SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Ağdam, Terter, Ağcebedi ve Goranboy illerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

banner360
Son Güncelleme: 13.10.2020 11:29
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan SaldırıAzerbaycan Ordusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: “Kovid-19 aşısı Aralık'tan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir”
DSÖ: “Kovid-19 aşısı Aralık'tan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir”
İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı
İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı
Ürdün'de Yeni Hükümet Yemin Ederek Göreve Başladı
Ürdün'de Yeni Hükümet Yemin Ederek Göreve Başladı
Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı
Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürdü
Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 131'e çıktı
Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 131'e çıktı
Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 11 ölü
Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 11 ölü
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 475 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 475 bini geçti
Aliyev: “Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecek“
Aliyev: “Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecek“
Abd'de Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Yeniden 50 Binin Üzerine Çıktı
Abd'de Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Yeniden 50 Binin Üzerine Çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim