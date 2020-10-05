Azerbaycan ordusu, Cebrail'de ve 9 köyde kontrolü sağladı

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon kapsamında ilerlemesini dün de sürdürerek Cebrail kentinde ve 9 köyde kontrolü sağladı.

Gün boyu devam eden çatışmalar, Cebrail, Fuzuli ve Ağdere illeri yönünde yoğunlaştı.

Azerbaycan ordusu gün içerisindeki operasyonlarında Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtardı.

Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha eden Azerbaycan askerleri, yine çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

Öte yandan Ermenistan ordusu da gün boyu sivil yerleşim birimlerini hedef almayı sürdürdü.

Ülkenin 2’nci büyük kenti Gence, sanayi şehri Mingeçevir, Terter kent merkezi ve köyleri, Ağdam, Ağcebedi, Beylegan ve Goranboy illerinin bazı köyleri yoğun top atışına tutuldu.

Gence’ye atılan Smerç füzeleri nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Beylegan ilinde 2 kişi, Ağcebedi ilinde ise 14 yaşındaki bir çocuk saldırılarda hayatını kaybetti.

Hidroelektrik santralin bulunduğu Mingeçevir kentine füzelerle saldıran Ermenistan ordusu, Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın saldırısının “çaresizliğin barbarca ifade edilmesi” anlamına geldiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, “Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için,“Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ’ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin” şartlarını öne sürdü.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, kurtarılan tüm şehirleri yeniden kuracaklarını, Ermeniler’in tahrip ettiği tüm camileri onaracaklarını belirtti.