Azerbaycan'da askeri helikopter kaza yaptı

KAZADA 14 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI
Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopterin uğradığı kazada, çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.
Kazada 1 albay, 1 yarbay, 5 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 teğmen ve 1 teknik çalışanın şehit olduğu ifade edilen açıklamada, 1 yarbay ve 1 yüzbaşının yaralandığı kaydedildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yayımladığı mesajda, kazada yaşamını yitiren askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.