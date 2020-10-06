Azerbaycan Cumhurbaşkanı TC Dışişleri Bakanı ile görüştü

Çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bulundu.

Çavuşoğlu ve Bayramov'un Dağlık Karabağ'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

