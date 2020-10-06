Azerbaycan Cumhurbaşkanı TC Dışişleri Bakanı ile görüştü

Çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bulundu.
Çavuşoğlu ve Bayramov'un Dağlık Karabağ'daki gelişmelere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Çalışma ziyareti için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da bulundu.