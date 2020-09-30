banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1143
ALTIN
476.129
DOLAR
7.7368
STERLİN
10.0134
EURO
9.0705
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376

Azerbaycan 2 Bin 300 Ermenistan Askerinin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 09:31
Azerbaycan 2 Bin 300 Ermenistan Askerinin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu
banner337
banner351

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı. 

banner341
Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi. 

Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.


 

banner360
Son Güncelleme: 30.09.2020 09:44
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ordusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Birliği: “Türkiye'ye Yönelik Çift Yönlü Strateji İzliyoruz”
Avrupa Birliği: “Türkiye'ye Yönelik Çift Yönlü Strateji İzliyoruz”
Trump
Trump "proud Boys" İsimli Beyaz Irkçı Grubu Kınadı
Bm Türkiye Ve Libya Arasındaki Deniz Sınırı Anlaşmasını Tescil Etti
Bm Türkiye Ve Libya Arasındaki Deniz Sınırı Anlaşmasını Tescil Etti
Abd Başkanı Donald Trump Ve Eşi Koronavirüse Yakalandı
Abd Başkanı Donald Trump Ve Eşi Koronavirüse Yakalandı
Lübnan Meclis Başkanı: İsrail'le Sınırları Belirleme Müzakereleri İçin Anlaşmaya Varıldı
Lübnan Meclis Başkanı: İsrail'le Sınırları Belirleme Müzakereleri İçin Anlaşmaya Varıldı
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo, Vatikan'da Papa İle Görüşemedi
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo, Vatikan'da Papa İle Görüşemedi
Ukrayna'nın Doğusundaki Orman Yangınlarında 9 Kişi Öldü
Ukrayna'nın Doğusundaki Orman Yangınlarında 9 Kişi Öldü
Rusya, Abd Ve Fransa'dan Ortak
Rusya, Abd Ve Fransa'dan Ortak "dağlık Karabağ" Açıklaması
Bm: Gelirde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması 172 Trilyon Dolar Sermaye Üretebilir
Bm: Gelirde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması 172 Trilyon Dolar Sermaye Üretebilir
Almanya'da H&m'ye, Çalışanları Gözetlemekten 35,3 Milyon Euro Ceza
Almanya'da H&m'ye, Çalışanları Gözetlemekten 35,3 Milyon Euro Ceza

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim