Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'ev yerleşim yerindeki bir sinagogda ayin sırasında tribün çöktü. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere en az 60 kişi yaralandı.

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, Kudüs'ün kuzeyindeki Givat Ze'ev yerleşim yerinde bulunan bir sinagogda yapılan ayin sırasında sırasında tribün çöktü.3'Ü AĞIR 60 YARALIİlk belirlemelere göre, 3'ü ağır en az 60 kişi yaralandı. Olay yarına çok sayıda ambulans sevk edildi.