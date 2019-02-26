Ayakkabıya gizlenen piton yılanı havada 15 bin kilometre yol yaptı

Avustralya tatilinden evine dönen İskoç bir kadın yanında bir de piton yılanı taşıdığını farketti..Ayakkabısının içine gizlenen zehirsiz benekli piton, kadının valizinde, yaklaşık 15 bin kilometre uçak yolculuğu yaptı. Yılan uçuş sırasında bir kez deri değiştirdi.

İskoçya'daki evinde valizini açtığında yılanla karşılaşan Moira Boxall, yılanın sahte olduğunu düşünerek Avustralya'da ziyaret ettiği akrabalarının kendine şaka yaptığını sandı. Dokunduğunda yılan hareket edince durumun sandığı gibi olmadığını fark etti. 72 yaşındaki Boxall, başka sürprizlerle karşılaşma ihtimaline karşın diğer valizlerini bir arkadaşının eşliğinde açmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Piton aslında, uçak yolculuğundan bir gece önce otel odasında boy göstermişti. Valizlerini toparlayan Moira Boxall, odada bir yılan gördüğünü söylemiş, tüm aramalara rağmen hayvan bulunamamıştı.

Boxall'ın ayakkabısının içine saklanıp Avustralya'dan İskoçya'ya seyahat eden yaklaşık 60 santimetrelik benekli piton şimdi Edinburgh kentindeki bir hayvan derneğinde, hayvanat bahçesine gönderilene kadar karantina altında tutuluyor.