Ay tutulması: Kanlı ay ve Süper ay bu gece birarada!

“Kanlı Ay”, en net şekilde Pasifik bölgesinden görülebilecek. Doğu Asya'nın yanı sıra Kuzey Amerika'nın Batı yarısı ve Güney Amerika'nın güneyi de bu ender görüntüde en iyi manzaraya sahip olacak.

Dünya doğrudan ay ve güneş arasında geçerken gerçekleşecek Ay tutulması yaklaşık 15 dakika, “Kanlı Ay” manzarası ise 5 saat kadar sürecek.

Bu kırmızımsı-turuncu renkli Ay görüntüsü, tutulmuş Ayın yüzeyine yansıyan Dünya atmosferindeki tüm gün doğumu ve gün batımının sonucu olarak gerçekleşiyor.



AVRUPA, AFRİKA VE BATI ASYA’DAN GÖRÜLMEYECEK

Avrupa, Afrika ve Batı Asya bu manzarayı göremeyecek. Ancak internette canlı yayınlar mevcut olacak. Yine de dünyanın her yerindeki insanlar normalden daha parlak bir Ay görecekler.

Ay, Dünya'dan 357 bin km uzaklıkta ve dolunay formunda olacak. Bu yakınlık ve dolunay olması sebebiyle de “Süper Ay” olacak ve her zamankinden biraz daha parlak ve büyük görünecek.



EN İYİ MANZARA HAWAİİ'DE OLACAK

NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter proje bilimcisi Noah Petro,” Hawaii bu gösterideki en iyi koltuğa sahip ve daha sonra Kaliforniya ve Pasifik Kuzeybatı olacak" diyor. Yeni Zelanda ve Avustralya'nın da birinci sınıf bir manzaraya sahip olacağını aktarıyor.

12 yıl boyunca Ay'ın etrafında dönen Orbiter uydusu, tutulma sırasında da ay yüzeyindeki sıcaklık değişikliklerini ölçecek. Petro, Hawaii'nin Mauna Kea'sının üstündeki teleskopların da ayı izleyeceğini söyledi.





KANLI AY NEDİR, NEDEN 'KANLI AY' DENİLİYOR?

Ay Dünya'nın gölgesine girerken ilk etapta karanlık görünüyor. Tam olarak gölgeye girdiğinde ise kırmızı ve turuncu arasında bir renge bürünüyor.

Ayın bu renge bürünmesinin sebebiyse gökyüzünün mavi görünmesiyle aynı. Atmosfere giren güneş ışınları renklerine ayrılarak farklı oranda yansımaya maruz kalıyor. En kırılgan renk mavi gündüzleri gökyüzüne rengini verirken, en az kırılgan renk kırmızıysa atmosferi geçip aya tutulma sırasında bu rengi veriyor.

Cambridge Üniversitesi Astronomi Profesörü Andrew Fabian durumu "Kanlı Ay deniyor çünkü güneşten gelen ışınlar Ay'a giderken Dünya'nın atmosferinden geçiyor ve atmosfer bu ışınları kırmızıya çeviriyor. Gün batımı sırasında gökyüzünün kızıla dönmesiyle aynı sebepten." şeklinde açıkladı.

NASA'dan Gezegensel Jeolist Noah Petro ise “Kanlı Ay” için “Ay yüzeyine gün doğumlarını ve gün batımlarını yansıtmak gibi” ifadelerini kullandı.

NASA bilim adamlarına göre tutulma sırasında Ay üzerinden Dünya'yı gözlemleyen bir kişi, bu nedenle dünyayı kaplayan turuncu-kırmızı bir renk hüzmesi görüyor.

Bir sonraki Ay tutulması Mayıs 2022'de gerçekleşecek.



