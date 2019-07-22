banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102068
ALTIN
260.631
DOLAR
5.6785
STERLİN
7.0647
EURO
6.3694
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
Tuzla Şehitleri yarın anılacak
TUZLA ŞEHİTLERİ YARIN ANILACAK
Alaminyo şehitleri anıldı
ALAMİNYO ŞEHİTLERİ ANILDI
Girne'nin sevilen genci vefat etti
Girne'nin sevilen genci vefat etti
banner306

Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 Milyon dolara satıldı

Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 Milyon dolara satıldı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 06:33
Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 Milyon dolara satıldı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 1976'da yanlışlıkla 217 dolara kurumda çalışan bir stajyere sattığı Ay'a ilk ayak basılan anın görüntüleri açık artırmada 1 milyon 820 bin dolara satın alındı.
Sotheby's müzayede evinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Apollo 11'in aya inişinin bugüne kadar kalan en iyi NASA video kaseti kayıtları New York'taki açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı." ifadesi kullanıldı.
Bugüne kadar korunan 3 orijinal kaset toplam 2,5 saatlik görüntüden oluşuyor.
Görüntülerde, Astronot Neil Amstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı an ve ABD'nin o dönemki başkanı Richard Nixon'ın konuşması yer alıyor. Görüntülerin bulunduğu kasetler, 1976'da o dönem NASA stajyeri olan Gary George'a, bir açık artırmada yanlışlıkla diğer 65 kasetle birlikte 217 dolar 77 sente satılmıştı.

banner317
NASA'dan aldığı kasetlerin bazılarını yerel televizyonlara satan George, söz konusu 3 kaseti babasının tavsiyesi üzerine elinde tutmuştu.
Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü için NASA'nın kasetlerin peşine düşmesi üzerine George, kasetleri ilk kez izlemiş ve aranan görüntülerin kendisinde olduğunu fark etmişti.

 

Son Güncelleme: 22.07.2019 09:39
Anahtar Kelimeler:
Aya Ayak Basma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü
Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü
Dünyanın en zengin adamı neden uzaya yatırım yaptığını açıkladı
Dünyanın en zengin adamı neden uzaya yatırım yaptığını açıkladı
Almanya'dan İran açıklaması
Almanya'dan İran açıklaması
Zarif: “Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor“
Zarif: “Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor“
İran ile İngiltere arasındaki gerginlik
İran ile İngiltere arasındaki gerginlik
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın
İtalya'dan Fransa’ya
İtalya'dan Fransa’ya "göçmen" Mektubu
İngiliz Maliye Bakanı Canlı Yayında İstifa Planını Açıkladı
İngiliz Maliye Bakanı Canlı Yayında İstifa Planını Açıkladı
Yeni evli çiftin seks fantezisi kanlı bitti
Yeni evli çiftin seks fantezisi kanlı bitti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim