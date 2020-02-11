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Avusturya’da “Yabancı Terörist Savaşçılar“ Konferansı

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde, yabancı terörist savaşçıların güncel durumu, hukuki süreçleri, topluma yeniden kazandırılmaları gibi başlıkların ele alındığı "Yabancı Terörist Savaşçılar" başlıklı üst düzey konferans düzenlendi.

Avusturya’da “Yabancı Terörist Savaşçılar“ Konferansı

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde, yabancı terörist savaşçıların güncel durumu, hukuki süreçleri, topluma yeniden kazandırılmaları gibi başlıkların ele alındığı "Yabancı Terörist Savaşçılar" başlıklı üst düzey konferans düzenlendi.

11 Şubat 2020 Salı 16:00
Avusturya’da “Yabancı Terörist Savaşçılar“ Konferansı

BM TERÖRLE MÜCADELE OFİSİ BAŞKANI VLADİMİR VORONKOV: "(TERÖRÜN HAKİM OLDUĞU BÖLGELERDE) ÇOK OLUMSUZ KOŞULLARDA YAŞAMINI SÜRDÜREN ÇOCUK VE KADINLAR, GELDİKLERİ ÜLKELERE, AİLELERİNİN YANINA MÜMKÜN OLDUĞU EN KISA SÜREDE GERİ GÖNDERİLMELİDİR"
Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde, yabancı terörist savaşçıların güncel durumu, hukuki süreçleri, topluma yeniden kazandırılmaları gibi başlıkların ele alındığı "Yabancı Terörist Savaşçılar" başlıklı üst düzey konferans düzenlendi.
Konferansta, terörist oluşumlara katılımın önlenmesi, yabancı teröristlerin seyahat imkanlarının sınırlandırılması, terörist gruplara katılmış yabancılara yönelik hukuki süreç ve rehabilitasyon, yeniden entegrasyonlarının sağlanması gibi konular tartışıldı.
Üst düzey konferansa Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT) Başkanı Vladimir Voronkov, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger'in yanı sıra üye ülkelerin büyükelçi ve temsilcileri katıldı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, yaptığı konuşmada, terörle mücadele kapsamında Avrupa Birliğini (AB) ciddi oranda tehdit eden iki önemli konunun öne çıktığını belirterek, DEAŞ ve düzensiz göçün Avrupa'yı olumsuz etkileyen en önemli sorunlar olduğunu söyledi.
Szijjarto, terörle mücadelede öncelikli olarak DEAŞ’ın ortadan kaldırılması için mücadele yürütülmesi, sınırların korunması, teröre karşı küresel iş birliği ve terör karşıtı organizasyonların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Macaristan’ın DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelede 200 askeriyle aktif rol üstlendiğine dikkati çeken Szijjarto, "Şu an DEAŞ geriletildi ancak DEAŞ taktik değiştirdi. DEAŞ, yabancı terörist savaşçıları Avrupa’ya geri gönderiyor bu nedenle sınırlarımızı korumamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Szijjarto, BM Küresel Göç Sözleşmesi’nin tehlikeli bir belge olduğunu ileri sürerek sözleşmenin uluslararası hukuka aykırı olduğu iddiasında bulundu.
"YÜRÜTÜLECEK MÜCADELE UZUN SOLUKLU OLACAK"

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UNOCT Başkanı Vladimir Voronkov da yabancı terörist savaşçılar konusunun başında bulunduğu birimin en önemli konularından biri olduğunu belirterek bundan dolayı UNOCT'nin AGİT bünyesinde düzenlenen konferansın organizatörlerinden birisi olduğunu söyledi.
DEAŞ ve Al Kaide’nin göreceli olarak geriletilmesinin ardından terörist savaşçıların dünya gündeminde önemli bir konu haline geldiğine işaret eden Voronko, tehdit unsuru bu kişilere karşı yürütülecek mücadelenin uzun soluklu olacağını, özellikle geçmişte kaydedilen olumlu tecrübelerin sorunun çözümünde fayda sağlayabileceğini dile getirdi.
Voronko, UNOCT’nin söz konusu tehdit karşısında sorumluluğunun çok yönlü olduğunu vurgulayarak, "Terörle mücadelede kalıcı ve doğru sonuçlar elde edebilmek için üye ülkeleri desteklemek, yeni kurumlar oluşturmak ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket etmek bizim için en öncelikli konuların başında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Özellikle yabancı savaşçıların rehabilite ve yeniden entegre sürecinin ileriye dönük çeşitli sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Voronko, bugünkü toplantının basına kapalı kısmında özellikle bu konunun ele alınmasının önemli olduğunu bildirdi.
Voronko, özellikle çocuk ve kadınların terör gruplarının hakim olduğu bölgelerden kurtarılması gerektiğini kaydederek şunları söyledi:
"Suçun kişiselliği, masumiyet karinesi ve uluslararası hukuk standartlarının her bir birey için geçerli olması gerekiyor. Özellikle (terörün hakim olduğu bölgelerde) çok olumsuz koşullarda yaşamını sürdüren çocuk ve kadınlar, geldikleri ülkelere, ailelerinin yanına mümkün olduğu en kısa sürede geri gönderilmelidir." 
UNODC Başkanı Ghada Fathi Waly, yabancı terörist savaşçılar konusunun bütün ülkeleri yakından ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu söyledi.
Bölgesel ve uluslararası kurumlar başta olmak üzere geniş katılımlı iş birliğiyle söz konusu sorunun üstesinden gelinebileceğini ifade eden Waly, yaklaşık 2 hafta önce başkanlığını üstlendiği UNODC’nin yabancı terörist savaşçılar konusunda yaptığı çalışmalara değindi.
Waly, bu konuyla ilişkili olarak başta üye ülkeler olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, uluslararası ve ulusal organizasyonlara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 19:30
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