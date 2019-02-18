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Avusturya’da Müslümanlardan evsizlere sıcak yemek

Avusturya’da Müslümanlardan evsizlere sıcak yemek

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:30
Avusturya’da Müslümanlardan evsizlere sıcak yemek

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Müslümanların kurduğu bir dernek, ülkede yaşayan evsiz ve ihtiyaç sahiplerine haftanın belirli günlerinde sıcak yemek yardımında bulunuyor.

RAHMA Avusturya adlı derneğin Başkan Yardımcısı Ömer Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Suriye, Arakan ve Filistinli mülteciler olmak üzere dünyanın birçok yerindeki ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 25 yıldır çeşitli yardımlar ulaştırdıklarını anlattı.

Batur, dünyadaki birçok büyük şehirde olduğu gibi Viyana'da da çeşitli nedenlerden dolayı sokaklarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan insanların olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın farklı bölgelerine yardımlar ulaştırıyoruz ancak aynı kentte birlikte yaşadığımız ihtiyaç sahibi insanlara yönelik de bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdik ve Viyana Belediyesiyle birlikte evsizlere yönelik bir proje geliştirdik. Bu çerçevede yaklaşık 3 yıldır, evsiz olarak nitelendirdiğimiz, sokakta yaşayan insanlara haftanın belirli günleri sıcak yemek ikramında bulunuyoruz."

Özellikle kış mevsiminin büyük bir bölümünde günlük 100'e yakın evsize sıcak yemek dağıtıldığını vurgulayan Batur, derneğin ihtiyaç sahiplerine yönelik projesinin hem Avusturyalılar hem de ülkede yaşayan yabancılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını, çok olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Batur, ülkede yaşayan Müslümanların bu ve benzeri sosyal faaliyetleri arttırmak suretiyle toplumun içinde daha etkili olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Müslümanlar böyle projelerle içinde yaşadığı topluma, 'Biz bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin ortak sorun ve problemlerine çözüm arayışı içindeyiz.' mesajını verilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede son dönemlerde artan aşırı sağ söylemle mücadelenin önemli yollarından birinin bu tür sosyal faaliyetler olduğuna dikkati çeken Batur, söz konusu projelerin toplumda kaynaştırıcı bir rol oynadığının altını çizdi.

Son Güncelleme: 18.02.2019 11:13
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