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Avusturya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı

Avusturya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı

01 Nisan 2019 Pazartesi 16:13
Avusturya’da Müslüman kadına ırkçı saldırı

Başbakan Sebastian Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden, olayın görüntülerinin yer aldığı haberi paylaşarak, "Kesinlikle kınadığım iğrenç bir saldırı. Avusturya'da tüm dinlerin saygı ve barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden saldırgana tepki göstererek, mağdurla dayanışma içinde olduklarını söyledi..Öte yandan, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Kurz’un paylaşımını da eleştirerek, ülkede artan İslam düşmanlığını aşırı sağcı hükümetin tetiklediğini ifade etti.

Saldırıya maruz kalan başörtülü kadın tarafından çekilen görüntülerde, Avusturyalı yaşlı bir kadının, Avusturya doğumlu Müslüman kadına ırkçı ağır hakaretler ve fiziki saldırıda bulunduğu görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Avusturya Müslüman Kadın Saldırı
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