Avusturya’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi

Kentin önemli caddelerinden Mariahilfer’de toplanan göstericiler, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "İsrail'in saldırıları sona ersin", "Apartheid İsrail", yazılı pankartlar taşıdı.

Daha sonra göstericiler İnsan Hakları Meydanı’na kadar yürüdü. Burada oluşturulan platformda yapılan konuşmalarda İsrail’in başta Mescidi Aksa olmak üzere Gazze'ye yaptığı saldırılara son vermesi çağrısında bulunuldu.

Konuşmacılar özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi’nde Filistinlilerin işgalci İsrailli yerleşimciler tarafından evlerinden edilmesine tepki göstererek "bugün her yer Şeyh Cerrah" sloganları attı.

Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupalıların İsrail-Filistin gerginliğinde her zaman iki yüzlü bir tutum sergilediklerini söyledi.

Pröbsting, Batılıların Gazze’deki direniş gruplarına yönelik terörist suçlamasında bulunduğunu belirterek "Asıl terörist, kadın, çocuk, erkek onlarca Filistinliyi katleden İsrail'dir. Bugün dünyaya, 'bu hükümetler halkı temsil etmiyor' demek ve buradaki onurlu ve vicdan sahibi insanların Filistin halkının yanında olduğunu göstermek için toplandık.” diye konuştu.

Her demokrat bireyin Filistinlilerin yanında yer alması gerektiğini vurgulayan Pröbsting, İsrail terörizminin sonlandırılması için birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Woman in Black sivil toplum kuruluşu temsilcisi Mary Pampalk da uzun yıllar Güney Afrika’da Apartheid rejimine karşı mücadele yürüttüğünü belirterek yaklaşık 20 yılı aşkın süredir Avusturya’da Filistin davası için çeşitli çalışmalarda bulunduğunu kaydetti.





KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında en az 13'ü çocuk 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320'ye çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.