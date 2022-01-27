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Avusturya’da aşısızlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak

Avusturya’da Kasım 2021’de COVID-19'la mücadele kapsamında yürürlüğe giren aşısızlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması 31 Ocak Pazartesi sona erecek.

27 Ocak 2022 Perşembe 09:00
Avusturya’da aşısızlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak

Başbakan Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, düzenlenen basın toplantısında, salgına ilişkin yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Nehammer, Omicron varyantının ülkede hızla yayılmasına rağmen yoğun bakım ve hastanelerde tedavi gören hasta sayısında ciddi artışa yol açmadığını ifade etti.

Omicron'a ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Nehammer, yaklaşık 3 aydır aşısızlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının 31 Ocak Pazartesi gününden itibaren kaldırılacağını söyledi.

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Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da günlük vaka sayılarının 30 binin üzerine çıktığını, gelecek günlerde Omicron dalgasının en yüksek seviyeye ulaşacağını, bu nedenle halihazırda uygulanan katı önlemlerin süreceğini dile getirdi.

Aşı zorunluluğu

Mückstein, aşı zorunluluğunun Omicron sonrasında ortaya çıkabilecek olası varyantlara karşı toplumun hazırlıklı olmasına yardım edeceğini belirtti.

Avusturya’da Delta varyantının etkili olduğu süreçte yoğun bakım hasta sayısındaki ciddi artış nedeniyle iktidar, Kasım 2021’de aşısızlara, Aralık 2021’de ise aşılılara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe sokmuş, aşılılara yönelik kısıtlama yılbaşı öncesinde kaldırılmıştı.

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