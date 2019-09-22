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Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

Mariahilfer’de toplanan aşırı sağ karşıtları, "Aşırı sağcı ÖVP-FPÖ koalisyonuna hayır", "Yönetimde Nazilere hayır", "Sebastian Kurz'a hayır" yazılı pankartlar açtı.

Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

Mariahilfer’de toplanan aşırı sağ karşıtları, "Aşırı sağcı ÖVP-FPÖ koalisyonuna hayır", "Yönetimde Nazilere hayır", "Sebastian Kurz'a hayır" yazılı pankartlar açtı.

22 Eylül 2019 Pazar 07:15
Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

 Avusturya’nın başkenti Viyana’da gelecek hafta pazar günü yapılacak erken genel seçimler öncesi yaklaşık 10 bin kişi, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve sağ popülist Halk Partisi (ÖVP) karşıtı gösteri düzenledi.
Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer’de toplanan aşırı sağ karşıtları, "Aşırı sağcı ÖVP-FPÖ koalisyonuna hayır", "Yönetimde Nazilere hayır", "Sebastian Kurz'a hayır" yazılı pankartlar açtı.
Aşırı sağ karşıtı sloganlar atan göstericiler, daha sonra Hofburg Sarayı içindeki Kahramanlar Meydanı’na kadar yürüdü.
Burada yapılan konuşmalarda, Avusturya’da 2017 seçimleri sonrasında iktidara gelen ve 17 ay yönetimde kalan iki partinin, Müslüman, göçmen ve mülteci karşıtı politikalarına tepki gösterildi.
Protestocular, sosyal hakları kısıtlayan, işçilerin çalışma sürelerini uzatan, asgari ücret, eğitim ve sağlık alanlarında yeni sorunlara yol açan aşırı sağcı koalisyonun ikinci kez iktidara gelmesine karşı olduklarını vurguladı.
Gösteriyi düzenleyen Linkswende oluşumu Sözcüsü Karin Wilflingseder, burada yaptığı konuşmada, 29 Eylül’de yapılacak seçimler sonrasında ayrıştırıcı ve kışkırtıcı bir hükümet istemediklerini, insan merkezli ve bütün vatandaşların haklarını gözeten bir yönetim talep ettiklerini söyledi.
Wilflingseder, önceki hükümet üyesi birçok siyasetçinin ırkçı skandallarla gündeme geldiğine işaret ederek, "Vatanperver, milliyetçi olduğunu söyleyenleri, İbiza’da ülkenin altyapısını pazarlarken gördük. Aşırı sağcıların milliyetçilikten anladığı ülkeyi başkalarına peşkeş çekmek." diye konuştu.

AŞIRI SAĞCI HÜKÜMET DEMOKRATİK HAKLARI KISITLADI

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Sanatçı Lara Sienczak de ÖVP-FPÖ hükümetinin, ırkçılık ve sosyal hakların kısıtlanması anlamına geldiğini belirterek, aşırı sağcı hükümet döneminde temel demokratik hakların kısıtlandığını ifade etti.
Sienczak, sanatçılar olarak ikinci bir aşırı sağcı hükümet istemediklerini vurgulayarak, "Gazeteci ve sanatçılara yönelik sansürlerin uygulandığı, demokratik temel hakların sorgulandığı bir hükümet istemiyoruz. Korku yayarak, ayrıştırarak siyaset yapmak utanç verici." görüşünü paylaştı.
Suriyeli aktivist Abdullhamid Kwieder de Müslüman ve mülteciler üzerinden yanlış bilgilerle toplumu ayrıştırmaya çalışanların seçim öncesi yeniden başörtüsü ve göç gibi konuları gündeme taşıyarak oy devşirmek istediklerini kaydetti.
Kwieder, seçim sonrası kurulacak hükümetten beklentilerine de değinerek, “Karşılıklı saygı ve anlayışı yaygınlaştıran, eğitimden iş hayatına sosyal yaşamın her alanında ayrımcılığa müsaade etmeyen, birlikte yaşamı önceleyen bir hükümet kurulmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, çeşitli müzisyenler sahne alarak gösteriyi destekledi.

 

Son Güncelleme: 22.09.2019 10:32
Anahtar Kelimeler:
Avusturya Aşırı Sağ Karşıtı Gösteri
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