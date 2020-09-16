Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, Yunanistan Seyahatini Kovid-19 Nedeniyle İptal Etti

Viyana, 16 Eylül 20 (.): Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Akdeniz'de yaşanan hareketlilik nedeniyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yarın gerçekleştireceği seyahati, beraberindeki heyette yer alan bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle iptal etti.

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanı Schallenberg’in Yunanistan ve GKRY'ye yapacağı ziyarete eşlik edecek heyete yönelik yapılan rutin Kovid-19 testinde bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.



Bu gelişme nedeniyle Schallenberg'in yarınki ziyareti iptal ettiği belirtilen açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın test sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.Schallenberg'in Kovid-19 taşıyan diplomatla yakın bir temasının olmadığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Schallenberg daha önce söz konusu ziyareti sığınmacı konusu ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere yapacağını açıklamıştı.(AA/TUĞ/HA)