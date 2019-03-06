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Avusturya Deaş\'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak

BAŞBAKAN SEBASTİAN KURZ:

Avusturya Deaş\'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak

BAŞBAKAN SEBASTİAN KURZ:

06 Mart 2019 Çarşamba 16:49
Avusturya Deaş\'a Katılan Vatandaşlarını Geri Almayacak
BAŞBAKAN SEBASTİAN KURZ: "TERÖRİST ORGANİZASYONLARA KATILMIŞ KİŞİLERE YÖNELİK KONSOLOSLUK YARDIMI YAPILMAYACAK"
İÇİŞLERİ BAKANI HERBERT KİCKL: "BU YASA İLE DEAŞ\'LI TERÖRİSTLERİN ÜLKEYE DÖNMELERİNE YARDIMCI OLUNMASI GİBİ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALMAYACAĞIZ"

Viyana, 6 Mart 19 (.): Avusturya Başbakanı SebastianKurz, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde son günlerde tartışmalara yol açan, Suriye\'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ\'lıların ülkelerine dönmeleri ya da onlara çeşitli yardımların yapılması konusuna ilişkin, "Terörist organizasyonlara katılmış kişilere yönelik konsolosluk yardımı yapılmayacak." dedi.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kurz, ülke dışında yaşayan ve çeşitli nedenlerden ötürü yardım ve desteğe ihtiyaç duyan Avusturyalılara yönelik hayata geçirilmek istenen "Konsolosluk Hizmet Yasası"nın kabinede görüşülerek karara bağlandığını açıkladı.
Başbakan Kurz, Avrupa kökenli DEAŞ\'lılara yardım edilmesi ve onların dönmelerine olanak sunulması yönündeki tartışmalar çerçevesinde, konsolosluk yasa tasarısına yeni bir maddenin eklendiğini belirterek, "Terörist organizasyonlara katılmış kişilere yönelik konsolosluk yardımı yapılmayacak." bilgisini paylaştı.
Kurz, Avusturya\'yı cinayet işlemek, farklı düşünenlere yönelik saldırıda bulunmak üzere terk eden kişilerin Avusturya\'nın yardımını talep etme haklarının olmadığını dile getirdi.
"DEAŞ\'LI TERÖRİSTLER AVUSTURYA\'YA DÖNMEYECEK"
İçişleri Bakanı HerbertKickl de Konsolosluk Hizmet Yasası kapsamında teröre bulaşmış kişilere yardım yapılmaması yönündeki kararın önemli olduğunu ifade ederek, "Bu yasa ile DEAŞ\'lı teröristlerin ülkeye dönmelerine yardımcı olunması gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacağız. Sanırım bu \'patlamaya hazır zaman ayarlı bombalar\'ın dönmelerine müsaade etmiş olsaydık, bu durumu ileride kimseye açıklayamazdık." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Avrupa ülkelerine, Suriye\'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ\'lıların teslim alınması çağrısında bulunmuştu.
(AA/TUĞ/ŞEB)
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